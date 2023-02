Pourquoi des aigles ont élu domicile à Perpignan cet hiver

L'aigle botté est un rapace de petite taille (55 cm, avec une envergure de 130 cm), à peu près aussi gros qu'une buse. Ces dernières semaines, cet aigle a été observé à Perpignan, en train de chasser un pigeon. Mais sa présence en milieu urbain n'a rien d'exceptionnel. L'aigle botté séjourne en plaine du Roussillon chaque hiver depuis une trentaine d'années. On en compte environ une dizaine en plaine, notamment à Perpignan.

Habituellement, l'espèce migratrice passe l'hiver en Afrique puis retourne en Europe au printemps pour se reproduire. Mais depuis la fin des années 1980 et l'accélération du réchauffement climatique, de nombreux aigles bottés choisissent de rester en Europe, n'ayant aucune difficulté à trouver de la nourriture.

Un rapace opportuniste

C'est ainsi que des aigles bottés séjournent chaque année à Perpignan, à partir de l'automne. "En ville, ils trouvent une ressource alimentaire facile, résume Yves Aleman, le président du Groupe ornithologique du Roussillon. Ils chassent des pigeons, des mouettes, des étourneaux ou des rats. Ils ne vont pas s'embêter à chasser pendant des heures dans la campagne. C'est un rapace opportuniste !"

À Perpignan, il est courant d'apercevoir des aigles bottés depuis la passerelle derrière le théâtre de l'Archipel. La forme la plus commune en plaine est l'aigle au plumage noir et blanc. Et voici l'astuce d'Yves Aleman : "Repérez les goélands ! Pour eux, l'aigle botté est une menace, un chasseur concurrent. Donc ils le poursuivent en poussant de grands cris."