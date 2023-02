Voilà pourquoi le niveau de la Méditerranée est plus bas que d'habitude

Sur les réseaux sociaux, les photos parlent d'elles-mêmes. À Banyuls-sur-Mer, par exemple, des rochers apparaissent à des endroits où on ne les voit jamais. "Je ne me souviens pas avoir vu des niveaux aussi bas", s'interroge une internaute. En réalité, la baisse du niveau de la mer peut se produire chaque année en hiver. Mais le phénomène est particulièrement notable cette année, pour plusieurs raisons.

D'habitude, le niveau de la mer perd entre 5 et 10 centimètres, surtout parce que l'eau est plus froide en hiver, donc les masses d'eau se contractent. Cette année en revanche, la baisse atteint les 30 à 40 centimètres, à cause d'un anticyclone au-dessus de la Méditerranée ces derniers jours. Venu des Açores, l'anticyclone augmente la pression atmosphérique, ce qui fait diminuer encore davantage le niveau des mers et des océans.

Rien à voir avec le séisme en Turquie et en Syrie

Contrairement aux interrogations de certains sur les réseaux sociaux, le terrible séisme survenu début février en Syrie et en Turquie n'a aucune conséquence sur le niveau de la Méditerranée.

Le niveau de la mer devrait remonter rapidement, parce que la pluie est annoncée et que l'anticyclone, bien que persistant, va s'estomper petit à petit.