Vos déchets verts peuvent nourrir les animaux du zoo de La Flèche

Un panneau a fait son apparition à la déchetterie de Thorée-les-Pins : "Ici, recyclez vos déchets verts pour les animaux du zoo." C'est le fruit d'un partenariat entre le zoo de La Flèche et la communauté de communes du Pays Fléchois, présenté ce vendredi 11 juin.

L'objectif est d'appeler les Sarthois à déposer leurs déchets verts dans un espace dédié à la déchetterie. Ils serviront ensuite à nourrir les animaux et notamment les éléphants, qui consomment entre 100 et 150 kg de fourrage et branchage par jour. "Ça, c'est à peu près deux jours de nourriture pour un éléphant. Trois maximum", commente Anthony Pichonneau, le responsable animalier du zoo, devant une pile de branches et de feuilles.

L'équivalent de deux jours de nourriture pour un éléphant © Radio France - Raphaël Cann

Cette initiative vise à combler les pénuries rencontrées chaque année par le zoo. "On est souvent en difficulté pour trouver des branchages, là ça nous apporte une certaine souplesse. On n'est pas obligé d'en quémander", explique-t-il. "On est parfois obligé de privilégier certaines espèces plus que d'autres, car certaines ont un réel besoin vital en branchage."

Valeur nutritive

En temps normal, le zoo récupère des branchages d'agriculteur ou élague les terrains de voisins. Il utilise également du fourrage, mais sa valeur nutritive est bien plus faible que des déchets verts. "Et puis, ça a un intérêt pour la digestion car ça se mastique et se rumine, contrairement au foin qui s'assimile très vite."

Quasiment tous les déchets verts sont acceptés, même s'ils n'ont pas de feuilles, les éléphants peuvent toujours manger les branches. Ils raffolent notamment de chêne, de bouleau, de noisetier ou de châtaignier. En revanche, les arbres persistants, qui ne perdent pas leurs feuilles, et les arbres résineux comme le laurier, ne sont pas acceptés car ils peuvent être toxiques pour les animaux.