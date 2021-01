Vos sapins de Noël collectés et transformés en compost dans le Berry

Les cadeaux de Noël déballés, vous voulez désormais vous débarasser de votre sapin de Noël ? 14 points de collecte sont mis à votre disposition à Châteauroux de fin décembre à mi janvier.

Cette action menée depuis cinq ans déjà, vise à éviter les dépôts sauvages sur les trottoirs. Ces sapins seront recyclés par la métropole alors il y a quelques règles à respecter avant de les jeter :

- seuls les sapins naturels seront acceptés, avec ou sans socle en bois

- Les guirlandes et autres décorations devront être otées

- Les sapins dans des sacs bruns clairs en amidon de maïs, sacs "Handicap International" et sacs "Ok Compost" sont autorisés

- Ne seront pas acceptés : les sapins en plastique, naturels floqués ou colorés, les guirlandes et autres décorations et tous les autres sacs (ex.: sacs en plastique).

La carte des points de collecte des sapin naturels à Châtearoux - Capture d'écran

La ville de Châteauroux les ramasse tous les jours. Ils sont ensuite amenés à la plateforme des déchets verts de l'agglomération, broyés puis valorisés en compost par un prestataire. "Ce compost est revendu à l'échelle locale, notamment à des agriculteurs. On en récupère également une partie pour nos besoins dans le service espaces verts, pour en mettre notamment dans nos massifs fleuris, sur les ronds-point par exemple." explique Simon Poulicante, le directeur espaces verts propreté et déchets à Châteauroux Métropole.

L'an dernier, la commune a récolté 1200 sapins au total.

À Bourges, une récolte en déchetterie

Dans l'agglomération de Bourges, c'est directement à la déchetterie qu'il faut déposer vos sapins naturels. Comme à Châteauroux, ils seront traités puis réutilisés en compost comme tous les déchets verts.