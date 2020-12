Vosges : la forêt de Darney en lice pour le label "Forêt d'exception"

Et si la forêt de Darney entrait dans le cercle fermé des forêts d'exception ? Une première étape dans l'obtention de ce label de l'ONF (office national des forêts) a été franchie, ce qui ouvre la voie à un travail de deux ans désormais. Seuls 14 massifs forestiers ont obtenu le label qui récompense la gestion durable d'un patrimoine forestier exceptionnel. Un label qui met en valeur et permet d'obtenir des financements pour différents projets ?

Des chênes centenaires

Mais qu'est-ce qui rend la forêt de Darney exceptionnelle ? Ce sont notamment ses chênes à merrains qui servent à fabriquer des tonneaux, explique Stéphanie Rauscent, ingénieure en charge du massif de Darney-La Vôge à l’ONF :

"Ils bénéficient d'une qualité de sols et de climat qui amènent une qualité de peuplement de chênes exceptionnelle. On a des générations de forestiers qui ont su élever des chênes à qualité de merrains qui fournissent l'industrie viticole nationale et internationale."

On retrouve encore des chênes du 17e siècle en forêt de Darney, plantés à l'époque de Colbert.

Forêt de Darney © AFP - Denis Bringard

Un attrait touristique

Pendant deux ans, les acteurs du territoire vont devoir créer un projet pour notamment faire connaître le massif selon Stéphanie Rauscent :

"C'est une forêt qui n'est pas connue du grand public donc il faudra mettre en place des parcours pédagogiques, touristiques. Il faut en faire un outil de développement. Devenir forêt d'exception, ça crée aussi une image de marque nationale."

Le secteur de Darney devrait être fixé sur l'obtention du précieux label d'ici deux ans.

