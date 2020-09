Vosges : la préfecture autorise des tirs de défense contre le loup

Les préfectures des Vosges et de la Haute-Saône viennent d'autoriser des tirs de défense simple contre le loup. Les tirs pourront être mortels. Vingt et une attaques sur des bovins et des ovins, entre le 11 août et le 21 septembre, ont été attribuées au loup.