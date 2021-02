Vosges : le parcours du loup abattu en 2020 au Val-d'Ajol enfin dévoilé

On en sait plus sur le parcours du loup qui a été abattu par un tir de défense dans la nuit du 22 au 23 septembre 2020 sur la commune du Val-d'Ajol, dans les Vosges. Il avait attaqué des ovins et bovins, déclenchant un arrêté Préfectoral de tir dérogatoire, au statut de protection de l'espèce sur la zone.

1000 kilomètres parcourus en 4 mois

Depuis, l'Office français de la biodiversité et différents biologistes européens ont pu retracer l’histoire de ce loup, entre l'Allemagne et la France, en passant par les Pays-Bas et la Belgique. Selon l'OFB, le jeune loup est né en 2019 en Allemagne. Il s'est notamment rendu aux Pays-Bas au mois d'avril 2020, où il aurait "tué plus de cinquante moutons" avant de se rendre en Belgique au mois de juin.

Vu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique

Après un passage en Allemagne, "des attaques sur troupeaux domestiques sont relevées dans les départements des Vosges puis de la Haute-Saône" à la fin de l'été. Il a ensuite été photographié plusieurs fois par des caméras automatiques dans la région. C'est à ce moment là que la préfecture délivre une autorisation de tir, et que le loup est abattu "alors qu'il poursuivait du bétail" dans la nuit du 22 au 23 septembre 2020.