Trop de déchets dans le massif des Vosges, mobilisons-nous !

Au pied de l'ascension du Hohneck, sur la terrasse de l'auberge, un petit écriteau : "protégeons la planète, en ramassant les déchets". Une initiative lancée début août : vous ramassez un sac de déchets et vous repartez avec une boisson locale offerte.

"Notre objectif c'est de responsabiliser les promeneurs, et les sensibiliser, explique Julien Oriel, gérant de l'auberge Le pied du Hohneck. C'est un petit geste pour faire un déclic, montrer aux gens qu'il faut prendre soin de notre planète. Si on veut conserver ce beau massif, ou cette belle planète, il faut la respecter et la protéger."

Les sentiers sont jonchés de déchets, c'est écœurant

Une initiative qui a tout de suite plu à Cédric et Ouda, venus d'Alsace pour randonner. En quelques minutes, le serveur leur remet un sac en papier et des gants et ils peuvent commencer leur promenade. Après seulement quelques mètres, le couple trouve déjà des premiers déchets : mouchoir et bouchon en plastique, sur le bord du sentier.

"Je trouve ça très très bien, surtout quand il y a des enfants, ça montre le bon exemple et c'est bien pour la nature", s'enthousiasme Ouda. Même constat pour Gérard, qui revient à l'auberge les bras chargés de deux sac poubelles bien remplis : "les sentiers sont jonchés de déchets...c'est écœurant, s'étrangle le randonneur. Heureusement il y a ce genre d'initiative".

Objectif 250 sacs de déchets à la fin du mois d'août

Avec son butin, Gérard peut bénéficier d'une boisson locale offerte : une bière La Fouillote d'Epinal ou un jus de fruit du domaine de Ventron. Un moyen de favoriser la consommation locale.

L'auberge propose cette initiative tous les lundis du mois d'août. L'objectif est de ramasser au moins 250 sacs de déchets d'ici la fin du mois. Et si c'est un succès, le gérant se réserve la possibilité de poursuivre l'expérience en septembre.