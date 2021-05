Vosges : un chat retrouvé ensanglanté à Aroffe, une association soupçonne un piège et lance un appel à témoin

L'ASPA Vosges, association de secours et de placement des animaux lance un appel à témoin après la découverte d'un chat blessé et ensanglanté à Aroffe le mercredi 21 avril. Elle soupçonne un acte de cruauté volontaire, par le biais d'un piège, et lance un appel à témoin.