Vosges : un projet de parc éolien dénoncé par les associations environnementales

Vous avez jusqu'au 24 juillet pour donner votre avis sur le projet d'installation de huit éoliennes à Gruey-Lès-Surance, au sud d'Epinal. Le projet est porté depuis 2013 par la mairie, en partenariat avec le constructeur et exploitant d'électricité renouvelable H2AIR. 20 000 foyers pourraient ainsi être alimentés en électricité durable. Une nouvelle étape est lancée depuis fin juin : une enquête publique, en ligne, pour recueillir les avis des riverains.

Les associations environnementales dénoncent justement un projet dévastateur. "L'éolien détruit le tissu social local, s'insurge Yves Melin, coordinateur du collectif Vosges horizon durable. Pour moi, c'est la fracture verte : une opposition entre "bobos" des villes et manants des chants."

Dans le collimateur de l'association : la répartition des revenus fiscaux. Les taxes payées par l'exploitant du parc éolien auprès des collectivités locales sont partagées entre la région, la communauté de communes et la commune. La mairie reçoit la plus petite part du gâteau. "C'est la commune qui va toucher le moins, mais c'est la commune qui est la plus impactée, regrette Yves Melin. Les huit éoliennes vont marquer le paysage, sur un territoire touristique. On ne peut pas accepter qu'on méprise comme ça la population."

Le constructeur et exploitant du parc, l'entreprise H2AIR, assure que le projet bénéficiera aux habitants de la commune. "L'énergie électrique produite va aller directement sur le réseau électrique local, assure Manon Hutin, responsable du projet chez H2AIR. Nous ne sommes pas sur un projet à l'échelle des métropoles, c'est un projet local. La volonté de la commune est très forte."

La ville y trouvera aussi son compte financièrement selon l'entreprise : "les revenus fiscaux issus du parc éolien pour la commune ne sont pas négligeables, surtout dans le contexte de réduction des dotations de l'Etat. Et en l’occurrence, la majorité des éoliennes sont installées sur des propriétés de la commune. Elle recevra donc des loyers." Un moyen pour eux de soutenir l'économie locale avec un projet durable.

Le collectif Vosges Horizon Durable dénonce pourtant l'impact environnemental des éoliennes. "Les éoliennes se trouvent en barrage d'un des couloir migrateur les plus importants de la région, en particulier pour le milan royal et la cigogne noire, des espèces protégées, se lamente le coordinateur. Les oiseaux vont être fauchés par ces pales, ça peut atteindre 300km/h."

A2AIR assure que les conséquences sur les oiseaux sont réduites : une étude d'impact a permis de choisir les lieux les plus adaptés pour l'implantation. Un système de détection permet également aux éoliennes de s'arrêter automatique à l'approche des oiseaux. "Ces bureaux d'étude sont payés par les promoteurs, donc ils ne donneront jamais une réponse négative!", s'insurge Yves Melin en réponse.

Une fois l'enquête publique terminée, la préfecture donnera son avis sur le projet, avant la fin de l'année 2020. Le chantier pourra débuter courant de l'année 2021.