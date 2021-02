Vosges - Une bétonnière et une dameuse pour un tournage sur une zone protégée : colère d'une association

Des promeneurs en raquette ont la surprise de découvrir, pas mal d'agitation début janvier sur le haut de la chaume du Paquis des Fées au col du Wormspel sous le Hohneck, sur la commune de La Bresse dans les Vosges. Ils croisent ce jour-là l'équipe de tournage d'un court-métrage, avec sur place un véhicule, une bétonnière et ... une dameuse qui a permis de dégager la voie pour arriver à cet endroit.

Loin d'être un cas isolé

Surprise, parce que la zone est un site inscrit et classée Natura 2000 pour la protection de la faune et de la flore, aucun engin à moteur n'y est autorisé, dénonce l'association SOS Massif des Vosges. L'équipe de tournage assure avoir reçu le feu vert nécessaire notamment de la part de la mairie de La Bresse, poursuit son président Dominique Humbert. Pour lui "cet exemple est loin d'être un cas isolé et on permet trop de choses au sein du parc naturel"

Mettre en valeur le parc

Du côté du parc naturel régional des ballons des Vosges on assure que ce tournage n'a causé aucun dégât sur le milieu naturel. Olivier Claude, directeur du PNR, comprend que l'image ait pu gêner certaines personnes "pour certains l'image peut ne pas paraître en concordance avec l'image des grands paysages, ça on le comprend. Mais il n'y a eu aucun dégât sur l'environnement.". Des tournages qui permettent de mettre en valeur le parc selon lui : "quand on est devant sa télévision, on est heureux de voir de belles images des Vosges, on se dit tous que c'est magnifiques" avant d'assurer qu'il n'est pas du ressort du parc d'autoriser les tournages, mais d'assurer que tout se déroule sans dommages pour la faune et la flore.