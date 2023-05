"Votre pipi pour la planète", le parc du Futuroscope recycle l'urine de ses visiteurs

Au Futuroscope, votre pipi a désormais une seconde vie. Le parc s'est lancé dans le recyclage de l'urine de ses visiteurs. Il est en train de changer l'ensemble de ses urinoirs pour que le liquide ne parte plus dans les égouts, mais plutôt dans un récupérateur. À ce jour, quatre blocs WC sont équipés. Tous le seront d'ici à 2025.

23.000 litres d'urine déjà récupérés

Si le parc se lance dans un tel projet, c'est qu'il a signé un partenariat avec la start-up "Toopi Organics". L'entreprise girondine, créée en 2019, est spécialisée dans la transformation de l'urine humaine en biostimulant pour l'agriculture. "Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'urine, il y a des nutriments qui sont bons pour la croissance des plantes, explique Alexandra Carpentier la directrice générale de Toopi Organics. Historiquement, on a toujours pensé l'utiliser en fertilisant direct. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'urine. Un hectare nécessite 40.000 litres. Notre idée innovante, c'est de se servir de l'urine comme milieu de culture pour des micro-organismes qui eux ont un intérêt pour l'agriculture. Cela va permettre de récréer de la vie dans le sol. Et donc avec notre produit, on réduit de moitié l'apport d'engrais de synthèse. Pour l'instant, c'est surtout à destination des grandes cultures, notamment le maïs."

Les urinoirs équipés sont signalés avec ce petit panneau informatif © Radio France - Théo Caubel

Avant de commercialiser l'urine récoltée, l'entreprise s'occupe de la filtrer, de la fermenter et de la transformer. Il faut cinq litres pour un hectare. Depuis le début de l'expérimentation en juillet 2021 au Futuroscope, la start-up en partenariat avec la société de propreté GSF Athéna a déjà récupéré 23.000 litres d'urine. À terme, on pourrait dépasser le million de litres par an.

Diminuer la consommation en eau

Pour le parc du Futuroscope, la récupération des urines est aussi un moyen de diminuer sa consommation en eau potable. Les nouveaux urinoirs n'ont pas de chasse d'eau. Cela représente trois litres économisés à chaque passage. Ce sont 275.000 litres d'eau qui ne sont pas partis dans les égouts depuis le début de la collaboration avec Toopi Organics.