Vraiment Nature, 50 ans et pas une ride... ça fait rêver...

50 ans, mais la forêt est bien plus vieille...

Une forêt qui n'est plus exploitée depuis 150 ans voir 200 à 300 ans selon le secteur et qui est d'ailleurs l'une de nos dernières vieilles forêts française qui plus est, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021 .

Une étendue en gestion dite "en libre évolution" ce qui permet à l'écosystème de retrouver toute sa dynamique sans perturbation de son cycle, on trouve donc beaucoup de bois mort et une grande diversité (Hêtres d'âges différents, espèces différentes et.). Le bois mort c'est véritablement l'Or de la forêt, il offre un abri, de la nourriture et conserve l'humidité.

10 500 espèces y ont été inventoriées depuis plus de 50 ans par des experts venus du monde entiers, cette forêt est reconnue internationalement pour les recherches scientifiques qui y sont menées pour comprendre l'écosystème forestier et ses réactions face au changement climatique et actions humaines "indirectes" (pollution atmosphérique, métaux lourd etc.)

Comment ça fonctionne? Diane Sorel - Chargée de communication scientifique à la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane nous explique tout dans Vraiment Nature

loading