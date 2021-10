Les parkings des vététistes ont été labourés au château de Buoux (Vaucluse) et les 800 participants attendus au rassemblement All Ride VTT Luberon ne peuvent pas se garer. L'évènement est annulé car l'agriculteur qui devait prêter trois champs est en conflit avec le parc naturel du Luberon.

VTT All Ride annulé dans le Lubéron à cause d'un conflit avec un agriculteur

Le rassemblement de VTT au château de Buoux n'aura pas lieu le 24 octobre. Le All-Ride Luberon organisé par le club VTT Luberon d'Apt devait proposer des parcours pour tous, familiaux ou pour vététistes initiés jusqu'à une quarantaine de kilomètres. 800 personne étaient attendues mais les organisateurs sont obligés d'annuler à cause d'un conflit entre un agriculteur et le Parc naturel du Luberon.

L'agriculteur avait promis de prêter trois champs pour proposer 2.500 mètres carrés de parkings mais les champs sont inutilisables car l'agriculteur vient de les labourer ! L'organisateur de ce All Ride Luberon VTT est contraint d'annuler. Il envisage d'organiser la prochaine édition ailleurs dans le Lubéron.

Champs labourés et parking impossible

L'organisateur du All Ride Luberon VTT est évidemment déçu de devoir annuler le rassemblement : "Les champs ont été labourés il y a une semaine. On n'a donc plus les moyens de parquer les voitures des 800 vététistes attendus." Éric Delair estime toute fois que "ce n'est pas de l'anti-VTT. Ce qui me dérange, c'est que l'agriculteur a commencé par nous donner son accord et après il nous plante un couteau dans le dos. Il se trompe de cible." La prochaine édition du VTT All Ride Luberon pourrait être organiser ailleurs l'année prochaine dans le massif.

Le parc naturel du Luberon veut dialoguer avec son fermier

Le Parc naturel du Lubéron reconnait qu'il y a bien un conflit avec l'agriculteur installé sur les terres du Parc. Il redoute la sur-fréquentation de ce site. La directrice du Parc naturel, Laure Galpin, veut donc négocier : "Cet agriculteur exprime régulièrement une réticence à la venue de public sur le site du château de Buoux. Maintenant; nous devons avoir une véritable discussion car recevoir du public et limiter la sur-fréquentation fait partie des missions du Parc. Ces rassemblement de VTT sont une activité respectueuse de l'environnement qui contribue à l'activité économique car les vététistes réservent des nuitées dans le Luberon".