Waze, Mappy, Google Maps : ces applis doivent maintenant proposer des alternatives moins polluantes

Dans le cadre de la loi "climat et résilience", les applications de guidage telles que Google Maps, Waze, Moovit, Mappy ou encore Bonjour RATP vont désormais devoir indiquer le bilan carbone de chaque trajet, proposer des alternatives moins polluantes comme le train et inciter les voyageurs à adopter des gestes simples pour réduire leur consommation d'énergie. Covoiturer ou ralentir de 10 km/h par exemple.

C'était une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, en juin 2020, explique le ministère de la Transition écologique à France Bleu. Le décret a été publié au journal officiel le mercredi 3 août.

Capture d'écran de la future appli Mappy respectant le décret du 3 août. - Mappy

Le poids carbone du trajet avant le temps et le coût

Très concrètement, dès leur prochaine mise à jour, les sites et applications d'assistance à la conduite, qui proposent des itinéraires et du guidage GPS, vont devoir "mieux informer les usagers sur l'impact négatif de leurs trajets sur l'environnement et leur santé, proposer des trajets moins polluants et des alternatives à la voiture", détaille un communiqué du gouvernement.

Dès qu'un utilisateur cherchera à planifier un trajet, le résultat devra afficher en premier une estimation de la pollution causée, avec les quantités de gaz à effet de serre et de polluants de l'air (oxydes d'azote, particules PM10) émis par les différents modes de transport suggérés.

Les applications devront "mettre en avant" les "propositions d'itinéraires dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre" plutôt que le trajet le plus court. Généralement donc, le calculateur proposera en haut de la liste, le train plutôt que la voiture.

Ainsi de nouveaux pictogrammes devraient apparaître sur les cartes : les aires de covoiturage, les stations de vélos ou trottinettes en libre-service dans les villes qui en proposent devront être visibles facilement. Le réseau de pistes cyclables devra apparaitre ainsi que les parkings relais aux entrées de ville. Ces obligations-là pouvant attendre décembre 2022 et fin 2023 pour entrer en application.

A gauche, l'ancienne version de l'appli proposait d'abord la voiture. A droite, la nouvelle version proposera d'abord une alternative moins polluante. - Mappy

Des messages de sensibilisation pour les trajets en voiture

Pour les trajets en voiture passant par l'autoroute ou un axe à 110km/h et plus, les applications devront également proposer un itinéraire bis, passant par des routes moins rapides, faisant baisser la vitesse du conducteur de 20km/h et donc les émissions de gaz.

Pour autant, alors qu'elles renvoient parfois les automobilistes vers des voies secondaires, au grand dam des riverains, ces applications devront désormais aussi "s'efforcer de proposer" des itinéraires de délestage "évitant l'usage massif de voies secondaires non prévues pour du trafic intensif". Sauf si ces détours permettent de gagner plus de 10% du temps de trajet restant, ou qu'il y a des travaux ou un accident sur la voie principale.

Par ailleurs, à partir de décembre 2022, tous les sites et applications devront diffuser régulièrement des messages de sensibilisation quand un utilisateur envisage un trajet en voiture. Ces messages du type "Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo" ou "Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20%" seront accompagnés d'une signature "#SeDéplacerMoinsPolluer", déjà obligatoire dans les publicités pour automobiles.

Les applications doivent également informer les utilisateurs d'éventuelles restrictions de circulation, comme des Zones à faibles émissions (ZFE), qui devraient se multiplier dans les prochaines années.

Mappy "désireux de contribuer à la décarbonation des mobilités"

De nouvelles obligations qui suscitent peu de réactions de la part de ces applis en plein cœur de l'été même si Mappy se dit "fonctionnellement et techniquement prêts" à ces mises à jour. "Cette démarche s’inscrit complètement dans la stratégie de Mappy depuis 2015", réagit l'appli sur France Bleu. "Nous sommes désireux de contribuer à la décarbonation des mobilités."

Dans le détail, la filiale de la RATP assure proposer déjà un comparateur de l'empreinte CO2 de chaque trajet depuis 2019 et dit mettre à jour tous les mois les données cyclables partout en France. Mappy, par exemple, "met en valeur les offres de vélo partagé dans 120 villes en France (Vélib Paris, Velo’v à Lyon, Le Vélo à Marseille, Velo V3 à Lyon, V’Lille, etc..)".