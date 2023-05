Week-end de comptage des oiseaux "des jardins" avec la Ligue de protection des oiseaux

C'est une idée pour ce week-end des 27 et 28 mai, seul, en couple ou en famille : la Ligue de protection des oiseaux (LOPO) organise un nouveau week-end de comptage des espèces d'oiseaux de nos jardins et de nos parcs. Depuis 2012 ces comptages ont lieu deux fois par an, en hiver et au printemps, et ils ont permis de dresser un meilleur inventaire des espèces et, malheureusement, de leur mise en danger.

Une heure de contemplation et de décompte

Le principe est plutôt simple : on se pose et on compte ! Avec une règle toutefois pour éviter de compter trois fois un même oiseau. "Pour compter chaque espèce, explique Emma Didelon, de la LPO en Isère, il faut compter le nombre maximum d'oiseaux que vous voyez. Par exemple pour les mésanges bleues, si vous voyez une fois une mésange bleue, puis deux cinq minutes après, puis cinq, puis sept, vous n'allez pas garder 1 plus 2 plus 5 plus 7 mais seulement 7 pour cette mésange".

Aucune espèce n'est privilégiée

Concernant les oiseaux, il est possible de trouver des informations pour mieux distinguer les différentes espèces sur oiseauxdesjardins.fr . Le même site internet permet d'enregistrer ses résultats. Et il faut TOUT compter. "Il n'y a pas de petites données, explique Emma Didelon, donc le pigeon comme la mésange, comme la fauvette, comme le grimpereau... Elles sont toutes importantes. En fait, au final, nous, ça nous aide à avoir un peu l'évolution des tendances des populations, des oiseaux des jardins. Ces dix dernières années, grâce justement à tous ces comptages d'oiseaux, on a réussi à sortir une estimation d'évolution des populations. Qui n'est pas très bonne mais au moins, on sait où on va et on sait ce qu'on doit faire et qu'elles sont en danger".

L'opération comptage des oiseaux de jardins par la LPO est parfois relayée par les communes. C'est le cas par exemple à Grenoble avec des séances de découverte samedi 27 mai entre 8h et 12h au parc Marliave (rendez-vous à l'entrée rue Cuvier), et dimanche de 8h à 12h parc Flaubert.