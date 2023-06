Wind for goods à Saint-Nazaire : les voiles dans le vent pour la marine marchande

Aujourd’hui, 90% des échanges de marchandises se font par la mer, le transport maritime est jugé responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’Organisation maritime internationale (OMI) impose donc de diminuer de 50% les émissions de la flotte mondiale d’ici 2050 et l'Europe a récemment voté de nouvelles règles encore plus restrictives : il faudra que les grands navires de marchandises et de passagers aient réduit leurs émissions de 31 % en 2040 et de 80 % à partir de 2050. Les paquebots et autres grands cargos n'ont donc plus le choix. Verdir le carburant étant une gageure, autant utiliser ce qui sera toujours là : le vent.

Michel Desjoyaux, 30 ans de course au large, consultant pour Wisamo, la start-up Michelin, depuis 2 ans. "C'est parfois compliqué de faire simple, mais la technologie ça a toujours été mon truc © Radio France - Hélène Roussel

Wisamo, la voile Michelin qui se gonfle comme un pneu

Voiles de kite pour tracter des cargos (Airseas), voiles rigides pour transporter des bouts de fusée (le "Canopée" de Zéphyr et Borée), voiles en composite et rétractables pour les paquebots (Solidsail des Chantiers de l'Atlantique), ou comme ici les voiles gonflables et dégonflables capables de tracter pétroliers et vraquiers de Wisamo, la start-up du groupe Michelin qui s'est installée récemment à Nantes. Le principe ? un mât de 18 mètres et une voile de 100 m2 gonflée et dégonflée comme un pneu. Un système "stable et robuste, un moteur à vent en quelques sortes" sourit le skipper, 30 ans de course au large, et consultant, Michel Desjoyaux. Pour le test ici dans le bassin de Saint-Nazaire, la voile n'a été déplié qu'à moitié :

Tout est automatisé, un bouton sur un ordinateur arrimé sur le pont et en quelques minutes, la voile est rétractée ou dégonflée. Si besoin le moteur diesel évidemment prend le relais. Un système qui n'en est encore qu'au protoype après deux ans de recherches et de tests. C’est en Suisse qu’a été testé un premier prototype installé sur un voilier de Michel Desjoyeaux. Tests poursuivis à Royan puis dans le golfe de Gascogne cet hiver, la voile a été montée sur un ferry de la Compagnie Maritime nantaise à échelle un huitième. "Une sorte de laboratoire géant" confie le skipper. A terme, Michelin prévoit la fabrication en série de systèmes dotés d’ailes de 800 m2 pour des cargos de 200 mètres de long d'ici 2026-2027.

Quand la voile Wisamo de Michelin se dégonfle! © Radio France - Hélène Roussel

Un gréement innovant parmi d'autres pour décarboner le transport maritime

Aujourd'hui, une vingtaine de gros navires de charge sur 200 000 sont équipés d’un système de propulsion par le vent. Mais la loi se durcit, les armateurs bougent et les choses s'accélèrent jusqu'à devenir un nouveau business. On estime que d'ici 2030, 10.000 navires seront équipés de propulsion vélique. "Ce sont des projets qui se comptent en dizaines de millions d'euros, c'est un pari mais le retour sur investissement pour les compagnies est réel : les armateurs auront amorti ces voiles en 5 ou 7 ans" assure le patron de Wisamo, Gildas Quemener. Et si la France a une carte à jouer, le territoire de Nantes-Saint-Nazaire encore plus selon l'agence de développement du même nom : le territoire "concentrera plus de 50% des emplois de la filière d’ici 2030".

Nouvelle usine sur le port, 200 emplois à la clé

Et le salon international de Wind for Goods a commencé effectivement avec une bonne nouvelle. L’entreprise CWS va s'installer sur le port de Saint-Nazaire et louer un bâtiment de 10.000 m2 situé à l'endroit de l’ancien terminal fruitier. L’objectif est de produire, assembler et tester une nouvelle génération de voiles entièrement rigides, inversibles et asymétriques. Des voiles qui servent déjà à la compagnie Zéphyr et Borée sur son Canopée qui transporte des bouts de la fusée Ariane. CWS prévoit de créer plus de 200 emplois directs à Saint-Nazaire d’ici à 2025.