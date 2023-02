Wings of the Ocean organise une journée de dépollution des plages à La Rochelle

L'association Wings of the Ocean (les Ailes de l'Océan) a organisé ce dimanche une journée de dépollution de plusieurs plages rochelaises, déjà très fréquentées en ce début de vacances scolaires. L'association qui vient d'ouvrir une antenne à La Rochelle, agit pour les dépollutions océaniques. Une soixantaine de volontaires ont répondu à l'appel de Wings of the Ocean. Ils ont été répartis sur trois sites, au bout de la rue de la Sauvagère aux Minimes pour le littoral Sud, mais aussi sur les plages de Paradis et de la Concurrence. C'est là que Maylis Efremenko, chargée de développement de l'association, attendait les petites mains en début d'après-midi.

Ca tombe, une quinzaine de jeunes scouts rochelais étaient présents, motivés comme jamais. "Les jeunes sont quand même très sensibilisés. Beaucoup de cours ont été rajoutés dans leur parcours scolaire. C'est un vrai plus", se réjouit Maylis Efremenko, "Ils sont enthousiastes à l'idée d'agir sur le terrain et de mettre la main à la pâte. Donc, ça c'est chouette". De jeunes bénévoles donc, mais pas seulement. Emmanuelle est Rochelaise. Elle a été informée de cette action de dépollution via les réseaux sociaux et a franchi le pas pour la première fois. "J'étais disponible, j'ai eu envie, c'est un e nouvelle association, c'est aussi pour encourager tous les bénévoles qui militent pour la nature. Je suis aussi dans le monde associatif, je sais qu'on a besoin de main d'œuvre et de gens motivés, donc j'avais envie de m'engager."

45 kilos de déchets collectés

Après trois heures de collecte, les 60 volontaires n'ont pas sillonné les plages rochelaises pour rien. Au total, 45 kg e déchets polluants ont été collectés sur les trois sites**.** 11 kg de plastique, 15 kg de bois, 5 kg de ferrailles, 1,5 kg de verre, 1 kg de caoutchouc, 1 kg de textile et 11 kg de déchets divers.

Plusieurs actions sont programmées dans les semaines qui viennent par l'antenne rochelaise de Wings of the Océan. La prochaine aura lieu jeudi 9 février avec un ciné-débat organisé à l'école de commerce Excellia à La Rochelle. Histoire de sensibiliser aussi les étudiants.

Les scouts rochelais ratissent la plage de la Concurrence © Radio France - Eric Le Bihan

Les larmes de sirène

Une autre pollution a fait la une de l'actualité fin janvier : des dizaines de milliers microbilles de plastique ont souillé les plages du littoral atlantique, notamment en Bretagne et en Vendée. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un conteneur tombé à l'eau, et qui, avec les tempêtes récentes, s’est ouvert. Pour Maylis Efremenko, cette pollution est aussi sournoise que dangereuse. "Ce sont des quantités énormes de micro-plastiques qui se sont déversées. C'est très inquiétant. On ne va jamais parvenir à récupérer ces billes, qu'on appelle des larmes de sirène. On est obligés de faire des dépollutions beaucoup plus fines, ça prend un temps fou... On essaie d'agir et d'alerter le plus possible en amont pour que ça ne se reproduise plus."

La Rochelle est également le port d'attache du Scylla, le bateau de Wings of the Ocean, parrainé par Léa Nature.