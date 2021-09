World Clean Up Day : nettoyer la Mayenne en canoë, c'est fait !

Pour le World Clean Up Day, journée de nettoyage de la nature, les membres les plus courageux du club de kayak de Mayenne ont pagayé et ramassé des déchets sur la Mayenne entre le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières et Mayenne.

Ils sont cinq à s'être levés aux aurores pour ramasser des déchets sur les rives de la Mayenne. Le but : pagayer pour se rapprocher de la rive et ramasser les déchets qui traînent.

Le club de kayak de Mayenne l'a déjà fait au mois de mai. "J'avais trouvé une canne à pêche", raconte Clervie, 11 ans, venue avec son père Marc, tous les deux membres du club. C'est elle qui descend du canoë et va ramasser les détritus, par ici une bouteille en verre, de l'autre côté un morceau de parpin.

Pascal Isambert, professeur des écoles et ambassadeur départemental de l'association World Clean Up day, a eu l'idée d'associer le club de kayak au World Clean Up Day. "Le but, c'est de sensibiliser les gens du plus jeune au plus ancien et de les encourager à préserver notre si belle nature."

Le World Clean Up Day continue dimanche 19 septembre. Pour ramasser des déchets, rendez-vous à 9 h au plan d'eau d'Ernée.