World Cleanup Day : et si on nettoyait la planète près de chez nous ?

Jeter les déchets dans la nature n'est pas sans conséquence. Ils y restent longtemps, parfois très longtemps. Une canette faite en aluminium met 150 ans à se décomposer, un chewing-gum 5 ans, du papier toilette entre deux semaines et un mois, et un sac plastique... 500 ans.

Pour sensibiliser les citoyens et habitants de cette planète, l'association World Cleanup Day est née en 2008, en Estonie. Elle a décrété le 17 septembre comme "journée mondiale du nettoyage de notre planète". Ce jour-là, les habitants volontaires sont invités à nettoyer les rues de leurs villes ou un espace naturel près de chez eux.

Le principe

L'objectif de l'association : "rassembler 5% de la population mondiale, donc au moins 3,5 millions de citoyens en France (métropole et DROM-COM) sur des milliers de sites de collecte" explique la branche française de World Cleanup Day, sur son site internet. Qu'il s'agisse de ramasser les petits déchets devant votre restaurant préféré, ceux laissés sur le chemin de votre promenade, ou bien même des tas de déchets volumineux, comme ceux que l'on aperçoit parfois sur les abords des autoroutes.

Outre la mobilisation et le nettoyage, l'association veut aussi "changer les comportements" et sensibiliser chacun aux gestes éco-responsables et à la lutte contre la pollution. Pour le World Cleanup Day, "il y a urgence à agir en modifiant nos comportements mais également en produisant et en consommant différemment".

Comment participer ?

Vous pouvez participer de deux manières. La première, la plus simple, c'est de participer à une opération de nettoyage déjà organisée. L'ensemble des rassemblements prévus ce week-end est répertorié sur le site internet World Cleanup Day, dans un carte interactive. Vous pourrez chercher par jour et par lieu, le nettoyage situé le plus près de chez vous. Chaque opération précise l'adresse, l'organisateur, si du matériel est fourni (type gants et sacs poubelle) et si les enfants sont les bienvenus ou non (tous les lieux ne sont pas accessibles ou sécurisés pour des petits).

Si aucune opération de nettoyage n'a lieu près de chez vous, vous pouvez en organiser une vous-même ! Un formulaire en ligne vous permet de partager le lieu où vous souhaitez réunir des volontaires, précisez si vous êtes un "citoyen", une "entreprise", une "école" ou encore une "collectivité". Vous devez également prévenir votre mairie, "pour des questions de logistique (demande de matériels : gants, sacs, bennes)" et de gestion des déchets une fois ramassés prévient l'association. Une fiche pratique, en ligne sur le site internet de l'association, vous guidera afin de n'oublier aucune étape et de ne pas être débordé.

Cette opération internationale de nettoyage existe dans 181 pays et dure du 14 au 18 septembre. En France, ce week-end, 2.366 opérations de nettoyage ont lieu.