World Cleanup Day : les enfants donnent l'exemple à Voiron

Il est tôt ce samedi 17 septembre, un peu trop tôt même au goût des parents mais ce n'est pas l'avis des enfants : "Maxime, viens voir Maxime, s'époumone un petit d'à peine six ans, regarde là il y a plein de déchets." À peine arrivé que le fils d'Emmanuel court déjà partout à la recherche de bouteilles en plastique et de mégots de cigarettes. Un enthousiasme qui fait sourire le papa, fier de son jeune garçon déjà concerné par les enjeux de la pollution : "Nous essayons constamment de les sensibiliser au sujet de l'écologie à la maison, faut croire que ça fonctionne."

L'équipement distribué aux bénévoles © Radio France - Chloé Cenard

Chaque groupe se voit attribuer un secteur parmi la quarantaine de zones à nettoyer au sein de la commune de Voiron puis reçoit son équipement : une carte, des gants, une pince à déchets, un gilet fluorescent et surtout des sacs poubelle. "Il y a un jaune pour les canettes, le plastique ou encore le papier. Un vert pour les bouteilles en verre et puis un sacs transparent pour tout le reste. Les mégots ça va dans une bouteille en plastique", détaille une mère à sa fille, Aline, 10 ans. Elle écoute attentivement et puis se met en route, déterminée : "Je voulais depuis longtemps faire quelque chose qui pouvait aider alors quand ma maman m'a parlé de ce lieu de rendez-vous, je l'ai convaincu d'y aller."

"Ces enfants donnent de l'espoir" - Lydia Ruello Mogor, adjointe à la mairie de Voiron en charge de la vie urbaine

Cette opération permet donc de continuer à enseigner les bons gestes aux enfants même s'ils sont déjà "bien plus sensibilisés que nous au même âge", assure Lydia Ruello Mogor, adjointe à la mairie de Voiron en charge de la vie urbaine. Très fière que les plus jeunes citoyens de la commune s'engagent, elle reconnaît que "ces enfants donnent de l'espoir".

Sensibiliser au travail des agents de la propreté urbaine

Les enfants et les autres bénévoles ne sont pas simplement là pour ramasser les déchets mais aussi pour être sensibilisés au travail des agents de la propreté urbain de la commune de Voiron. Habituellement ce sont eux qui ramassent les détritus et ils sont fatigués de l'incivilité de certaines personnes. "Parfois on se retrouve avec des dépôts sauvages et c'est dommage parce qu'il y a quand même des déchetteries où déposer tout ça. Résultat, on doit ramasser ça. Nous aimerions que les gens fassent plus attention", détaille Florian Reboud, chef d'équipe dans ce service.

Les déchets ramassés par la centaine de bénévoles ce samedi 17 septembre doivent être pesés dans les prochaines semaines. En 2021, lors de la dernière édition, près de 500 kg avaient été ramassés à Voiron.