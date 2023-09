World Cleanup Day : où se rassembler dans les Alpes-Maritimes ?

Parallèlement aux journées européennes du patrimoine, plus de 191 pays s’activent avec 8,5 millions de personnes pour ramasser les déchets, dépolluer et s’engager tous ensemble. Dans les Alpes-Maritimes, on compte près d'une trentaine de points de ramassages ce week-end :

Samedi 16 septembre

NICE

NicePlogging

RDV : Quai Rauba Capeu à 9h

Bakhô Recycling

Adresse : Centre Universitaire Méditerranéen 65 prom des anglais

RDV : CENTRE UNIVERSITAIRE MEDITERRANEE,65, PROMENADE DES ANGLAIS à 9h

Nettoyons le Paillon (NicePlogging)

Adresse : Pont Anatole France

RDV : samedi 16 septembre à 9h

CoCobeach Clean

Adresse : Boulevard Franck Pilate devant La Gratta

RDV : devant l'échoppe "La Gratta" vers 9h

Cleanup Les Moulins

Adresse : Recyclerie des Moulins, 19 Rue Mère Terésa

RDV : dans la cour de la recyclerie à 9h

Autres

Boulevard Franck Pilate, devant l'échoppe "La Gratta" vers 9h

Plage Nice Ouest à 17h

TOURRETTE-LEVENS

Route de l'Abadie

RDV devant la mairie de Tourrette-Levens à 10h

SAINT LAURENT DU VAR

Adresse : Promenade Jacques Yves Cousteau

RDV : Entre le club nautique AGASC et les restaurants à 18h50

CAGNES SUR MER

Les solidaires

Adresse : 55 chemin du Val Fleuri

RDV : Au niveau de l'arrêt de bus à 9h30

CagnesPlogging et Cagnes Zéro déchet

Adresse : port de plaisance

Lieu de RDV : au niveau du port de l'embouchure de la cagne à 9h30

VENCE

RDV : place Maréchal Juin à 9h15

SAINT-PAUL-DE-VENCE

RDV : Place de Gaulle à 10h

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Clean Up Valbonne

Pré de l'Hôtel de Ville à 9h30

SOC Hôtellerie Sophia Antipolis SAS

Adresse : rue Albert Caquot

RDV : Accueil du Mercure à 10h

GHO Sophia Antipolis

Adresse : rue Albert Caquot

RDV : Accueil du Mercure à 10h

ANTIBES

Adresse : Route du Bord-de-Mer

RDV : Plage de La Siesta, devant le Casino à 9h

Adresse : Port Vauban, avenue de Verdun

RDV : Devant la capitainerie (bâtiment circulaire) à 9h

VALLAURIS

Rotaract Antibes Cap' Azur

RDV : Plage du soleil Golfe Juan à 9h

CANNES

Cannesplogging

Adresse : Palais des festivals et des congrès de Cannes

RDV : Derrière le palais des festivals, devant la statue Virginie Heriot à 9h30

Dimanche 17 septembre

SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE

Adresse : Stade de Saint-Cézaire-sur-Siagne

RDV : Stade, devant les vestiaires à 8h

FALICON

Falicon Cleanupday

Adresse : Mairie de Falicon place Eusebi

RDV : 45 route du Mont Chauve à 9h

OPIO

RDV : Parking de l'école primaire à 9h30

BEAUSOLEIL

Clean Up en Grima

Adresse : 760 chemin de la Turbie Supérieur

RDV : Sur le parking derrière le transformateur électrique à 10h