WorldCleanUpDay ce samedi on nettoie les berges de la Têt à Perpignan et on préserve la planète !

Préserver la planète, c'est une priorité, et les actions de chacune, chacun peuvent durablement changer les choses.

Le World Clean Up Day , c'est une grande opération mondiale de nettoyage, un petit peu partout sur la planète Terre, dans les Pyrénées-Orientales et notamment à Perpignan.

Une journée, samedi 16 septembre, deux évènements.

On commence à 9h30 et bien accompagné par l'USAP, l'USAP Féminine et les Dragons Catalans, le rugby, à XV et à XIII, qui se mobilise aussi pour motiver tout le monde. Au Passeig Torcatis, dans le Bas Vernet à Perpignan, au niveau de la passerelle, challenge nettoyage des berges de la Têt. A 11h30 il y a remise des récompenses aux gagnants. C'est sympa, utile, conviviale et ludique.

A partir de 14h, on change de lieu, rendez-vous au pied du Castillet, place de la Victoire avec le village des animations, stands de sensibilisation à l'environnement. On va parler tri des déchets, propreté urbaine, réparation et valorisation. Et il y a aussi des animations familiales autour du respect de la planète. On rajoute un marché de la seconde main, des produits variés, parfois, souvent, indispensables et à prix modérés, des vêtements à l'électroménager.

Le World Clean Up Day à Perpignan , en mode Catalan, avec vous !