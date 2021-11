"A la COP 26, trop de pays jouent la montre", déplore l'écologiste à la région Centre Charles Fournier

Après quasiment deux semaines de discussions, la COP 26, la conférence mondiale sur le climat s'achève officiellement ce vendredi soir à Glasgow en Ecosse. Mais voilà, les 200 pays réunis là-bas pourraient bien devoir jouer les prolongations ce week-end, faute d'engagements forts et contraignants jusqu'ici pour limiter le réchauffement climatique.

"Nous sommes très loin du compte", déplore Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val de Loire délégué au climat. "Beaucoup d'annonces floues, insuffisantes. Même s'il y a quelques signaux intéressants. Quand la Chine et les Etats-Unis font des déclarations communes, c'est un pas en avant. Mais il y a aussi beaucoup de pas en arrière".

On imagine mal qu'en quelques jours, on puisse aboutir à un véritable accord de sortie des énergies fossiles"

Charles Fournier était justement à Glasgow ces derniers jours pour participer à cette COP 26. Il salue l'engagement de la France qui vient de placer le pétrole et le gaz sur sa liste rouge au même titre que douze autres pays. "Mais dans cet accord, manquent à l'appel tous les pays producteurs de pétrole, la Chine ou encore les Etats-Unis. Donc là aussi, on est encore loin du compte. Et on imagine mal qu'en quelques jours, on va pouvoir aboutir à un véritable accord de sortie des énergies fossiles, parce que c'est de ça dont il s'agit".

Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qui est nécessaire face à ce dérèglement climatique qui va bouleverser toutes nos vies "

"Certains ont conscience de l'urgence. Notamment les pays directement frappés par le dérèglement climatique. Les îles par exemple qui risquent d'être submergées par la montée des eaux. Mais d'autres jouent la montre. Ils jouent leurs intérêts. Je pense là encore aux pays producteurs de pétrole. Chacun joue un peu sa partition. Et c'est assez inquiétant. Toutes les ONG le disent, nous ne sommes pas à l'heure et à la hauteur de ce qui est nécessaire devant ce dérèglement climatique qui va bouleverser toutes nos vies. Et c'est ça qui se joue en ce moment à Glasgow."

Sauf que la limite du réchauffement fixée à 1,5°C par les accords de Paris n'est plus atteignable. "La déclaration faite mercredi par la présidence anglaise nous plaçait sur une trajectoire à 2,4°C. Malheureusement, les accords de Paris avaient posé un principe qui se révèle aujourd'hui inefficace. C'était des engagements volontaires et non pas contraignants pour chaque pays. Et aujourd'hui, à l'heure des comptes, la plupart des pays n'ont pas tenu leurs promesses de Paris."