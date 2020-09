Une trentaine de Lillois se sont rassemblés, ce samedi 19 septembre, armés de gants et de sacs poubelle pour ramasser une partie des nombreux déchets sauvages dans les rues de la capitale des Flandres. Ils espèrent marquer les esprits pour une ville plus propre.

Lille : 45 kilos de déchets ramassés dans les rues du centre-ville pour le World Clean Up Day

Les ramasseurs du jour ont collecté de nombreux mégots, briquets et papiers coincés entre les pavés du Vieux-Lille pour le World Clean Up Day, ce samedi

Ils se sont réveillés plus tôt que d'habitude, ce samedi 19 septembre 2020, à l'occasion de la journée mondiale de ramassage des déchets. Une trentaine de Lillois se sont rassemblés à l'invitation de l'enseigne nordiste Décathlon pour collecter les nombreux mégots et emballages abandonnés sur les pavés du centre-ville.

De nombreuses collectes organisées dans le Nord-Pas-de-Calais

Les rendez-vous sont nombreux tout le week-end dans le Nord-Pas-de-Calais pour le World Clean Up Day, un mouvement planétaire de nettoyage citoyen. Collectes organisées dans les rues de Lille, au parc du Lion à Wattrelos, ou sur les plages de Boulogne-sur-Mer et de Cucq. L'objectif : lutter contre la pollution urbaine et encourager le zéro déchet.

Pour l'essentiel, les déchets collectés ce samedi sont des mégots de cigarettes, notamment entre les pavés du Vieux-Lille © Radio France - Winny Claret

À Lille, les ramasseurs du jour ont collecté 45.5 kilos d'ordures après deux heures de nettoyage des rues du centre-ville, du Vieux-Lille et de la Citadelle. Partis à 10h de la rue de Béthune, ils s'y sont retrouvés vers 12h pour la pesée des sacs poubelle. Et ce qui frappe ces habitants, c'est la quantité de mégots de cigarettes qui jonchent le sol.

"Sur un carré d'un mètre sur un mètre, on ramasse une vingtaine de mégots", explique Rose qui participe à la collecte lilloise © Radio France - Winny Claret

En se mobilisant en nombre, les participants à ce World Clean Up Day espèrent aussi sensibiliser les autres à la gestion de nos déchets. Ils sont notamment passer sur les terrasses de café pour marquer les esprits.