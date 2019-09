Xylella fastidiosa : les oliviers corses sont-ils eux aussi infectés ?

Corse, France

Les deux oliviers contaminés par la Xylella fastidiosa à Antibes et Menton sur la Côte d'Azur constituent une première en France. En Corse, toutes les analyses effectuées jusqu'à aujourd'hui se sont révélées négatives. Pourtant, les oléiculteurs insulaires les remettent en cause, notamment en raison du protocole utilisé. Aujourd'hui Sandrine Marfisi, la présidente du syndicat des oléiculteurs de Corse dit ne pas être surprise par la découverte faite sur le continent et craint pour l'avenir des oliviers insulaires "C'est la confirmation d'un certain nombre d'alertes que nous avons lancées. Nous sommes sur le terrain tous les jours, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire [...] Les analyses que nous avons dénoncées comme n'étant pas fiables, ont été améliorées par le laboratoire qui se sert maintenant d'un nouveau protocole. Peut-être que c'est celui-ci qui a permis de détecter la bactérie sur les oliviers du continent... En Corse, nous le savons parfaitement, on a des oliviers qui présentent l'intégralité des symptômes de la Xylella, reste à rendre les analyses fiables, y compris pour les oléiculteurs corses !"

Sandrine Marfisi, présidente du syndicat des oléiculteurs de Corse Copier

Des restrictions pas appliquées dans les faits

Depuis 2015, un arrêté préfectoral interdit l'importation de certains végétaux afin d'empêcher la propagation de la maladie. Pourtant, il ne serait pas réellement appliqué selon Sandrine Marfisi "L'arrêté préfectoral qui était censé protéger la Corse depuis 2015 est une véritable passoire. Depuis 2019, un peu plus de 10 000 oliviers sont rentrés sur dérogation des services de l'Etat."