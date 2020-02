REECOUTE- Emission spéciale Xynthia, 10 ans après : comment la tempête a changé nos vies

Comment Xynthia a-t-elle changé nos vies ? Sur France Bleu La Rochelle ce vendredi, nous sommes revenus exactement 10 ans en arrière. Quand une tempête très particulière choisit le pire moment pour balayer nos côtes en pleine nuit. 47 victimes : 29 à La Faute-sur-mer, à quelques kilomètres à vol d’oiseau de la Charente-Maritime, qui elle a dénombré 12 décès.

Ces victimes, et les milliers de sinistrés de la tempête, nous ne les oublions pas. Entretenir la mémoire du risque, c’est ce qu'ont fait à notre micro tous les intervenants de l'émission spéciale que nous avons proposée vendredi matin en direct des Boucholeurs, village à cheval entre Yves et Chatelaillon, au sud de La Rochelle. Des sinistrés, des sauveteurs, des élus, des observateurs, journalistes et universitaires, se sont succédé durant deux heures. Nous étions également en direct de Charron, village meurtri avec trois morts et 200 maisons submergées.

Au micro de France Bleu, l'émotion de l'ancien maire de Charron, Jean-François Faget, et les explications de l'universitaire Laura Lavaud, spécialiste des surcotes. © Radio France - Hervé Deunf

Tous ces invités nous ont aidé à replonger dans ces heures tragiques, mais aussi souligner les solidarités nées de la tempête, observer comment la vie à repris dans les villes et villages sinistrés, dont la plupart s’épanouissent de nouveau sur les rivages dorés de l’océan. Et se projeter un peu vers l’avenir : comment composer désormais avec les forces de la nature, que nous avons passablement déréglées.

10 ans après : comment Xynthia a changé nos vies Copier

Nos intervenants :

Michel Le Bozec, ancien président de l'association de sauvegarde du village des Boucholeurs

Pascal Couzinier et Olivier Beuriot, pompiers, impliqués dans les sauvetages lors de la tempête Xynthia

Jean-Louis Léonard, maire de Chatelaillon pour quelques semaines encore

Thierry Sauzeau, historien oléronnais, spécialiste de la mémoire des submersions

Pierre-Emmanuel Cherpentier, directeur départemental de Sud-Ouest en Charente-Maritime

Lionel Quillet, président de la Mission littoral du département de la Charente-Maritime

Jean-François Faget, ancien maire de Charron

Jacky Meunier, adjoint au maire de Charron

Marie-Ange Morin, présidente de l'association Aussec

Yannick You, ancien mytiliculteur à Charron

Yann Marionneau, mytiliculteur à Charron

Laura Laveau, doctorante au laboratoire Lienss de l'Université de La Rochelle, spécialiste des surcotes

Eric Beronneau, directeur départemental de Météo France en Charente-Maritime

Sylvie Marcilly, maire de Fouras