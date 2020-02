Y'a-t-il assez de neige pour skier dans les Bauges ?

Aillon-le-Jeune, France

Jusqu'à maintenant, le domaine des Aillons-Margériaz 1 000 n'a toujours pas ouvert ses pistes : pas assez de neige. "Ça fait 10 ans que je suis ici, c'est la première fois" souffle Marcel, qui tient un restaurant en bas des pistes. "Cette année, on ne travaille pas" lance Michel, le patron du magasin Intersport. "Heureusement qu'il y a Margériaz ! Disons que la solution, c'est dynamiser le site de Margériaz, le rendre le plus possible attractif, pour qu'on ait des retombées en bas" estime-t-il. Parce que oui, 400 mètres plus haut la neige est là, et on peut skier. Mais pas aux Aillons.

Les températures, et donc la limite pluie-neige ont joué leur rôle. Damien Grange est le directeur de la Sem des Bauges : "on a eu de l'eau à 1 000 mètres quand on avait de la neige à 1 400 mètres, et _on n'a pas le froid suffisant pour pouvoir produire de la neige de culture sur la partie basse_" développe-t-il.

Les skieurs sont présents aux Aillons-Margériaz 1 400 © Radio France - Damien Triomphe

Concernant le manque à gagner, il rappelle qu'en moyenne chaque année, la partie basse représente 20% du chiffre d'affaire de la station des Aillons-Margériaz, et la partie haute 80%. Reste donc à compenser... si la météo le permet. "On a une clientèle vraiment de proximité, quand il ne fait pas beau, les gens ont tendance à rester chez eux. Il faut être vigilant et rester attractif, même quand il ne fait pas beau" admet Damien Grange.

Quand aux Aillons 1 000, c'est la diversification de ses activités qui semble devenue prioritaire. "L'objectif est de conserver de la neige si on arrive à en avoir, et de créer des activités parallèles toutes saisons" explique Damien Grange.