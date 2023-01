Y a-t-il encore beaucoup de cheminées à bois dans la métropole messine ?

Certaines cheminées anciennes ne sont plus aux normes et produisent beaucoup de particules fines.

L'Eurométropole de Metz lance une grande enquête pour connaître vos habitudes en matière de chauffage. L'objectif, à terme, est de lutter contre la pollution aux particules fines, notamment celles émises par le chauffage au bois. Grâce à cette étude, la collectivité pourra mettre en place un dispositif d'aide aux ménages qui voudraient changer de mode de chauffage pour un équipement moins polluant.

Les cheminées anciennes dans le viseur

Le chauffage au bois peut sembler assez écologique par rapport au gaz ou au fioul... Mais ce n'est pas tout à fait vrai.

Certes, les poêles à pellets (granulés) sont plutôt écolos de nos jours, et la ressource en bois peut être facilement renouvelée en plantant des arbres. Mais les cheminées anciennes, elles, produisent beaucoup de particules fines, les fameuses PM10 et PM2,5, qui détériorent la qualité de l'air et ont un impact sur notre santé.

C'est donc bien ce dernier type de chauffage que veut recenser l'Eurométropole : "Les foyers ouverts sont normalement interdits", explique Philippe Gleser, le maire de Lorry-lès-Metz et vice-président de l'Eurométropole en charge de la transition énergétique. "Mais on sait qu'un certain nombre d'habitants, par obligation ou par habitude, continuent d'utiliser ces foyers ouverts ou des inserts qui ne sont plus aux normes en matière de combustion".

L'Eurométropole de Metz table sur au moins 450 réponses, chiffre qui est déjà en passe d'être atteint, alors que le questionnaire est ouvert jusqu'au 10 février. "Plus on aura de réponses, plus on aura un diagnostic précis", ajoute Philippe Gleser. "Cela nous permettra de bien dimensionner les besoins financiers nécessaires à mettre en place".

Car le but ultime est effectivement de proposer des aides financières, en lien avec l'ADEME ( Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie ), pour accompagner les ménages qui choisiraient un équipement moins polluant : chauffage bois plus écologique, énergie renouvelable, pompe à chaleur, chauffage solaire thermique... Ces aides devraient être débloquée début 2024.

Intérêt aussi pour le brûlage des déchets verts

L'enquête cible donc en priorité les logements individuels, et notamment les maisons de la métropole. Mais tout le monde peut remplir le questionnaire : il sensibilise également aux autres pratiques dangereuses liées à la combustion du bois, notamment le brûlage des déchets verts, pour ceux qui possèdent un jardin. La collectivité pourra alors proposer des équipements publics permettant de se débarrasser de ces déchets.

Le questionnaire, totalement anonyme, est à remplir jusqu'au10 février, sur le site de l'Eurométropole de Metz . Vous pouvez aussi le faire par téléphone, en appelant le 09 72 62 00 41 : la société prestataire Inkidata vous rappellera pour réaliser l'enquête de vive voix avec vous.