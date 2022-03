Y a-t-il trop d'éoliennes dans l'Yonne ?

"Il y a déjà suffisamment d'éoliennes dans notre département !" Une réunion publique contre de nouveaux projets d'implantation de parc éolien se tient ce vendredi 18 mars à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne. Elle est organisée par le collectif "Vent de vérité en basse Yonne". Il lutte contre les implantations de projets éoliens dans le périmètre de la communauté de commune Yonne Nord. Car selon plusieurs associations, deux projets sont à l'étude à Villeneuve-sur-Yonne, un à Sergines et un autre à Pailly. Une multiplication des implantations qui est dangereuse selon Benoît Besnier, vice-président de l'association basée à Champigny-sur-Yonne. Il dénonce des machines inefficaces et finalement nuisibles pour l'environnement, notamment à cause de la question non résolue de leur démantèlement. Il estime par ailleurs que la multiplication des parcs éoliens est dangereuse et contre productive. Benoit Besnier dénonce aussi l'opacité qui entoure souvent ces projets.

Cette réunion publique rassemblera plusieurs associations anti éoliennes de Champigny, Courlon, Pailly, Perceneige ou encore Thorigny. Antoine Waechter, ancien député européen, membre du mouvement écologiste indépendant et le conseiller régional Christophe Normier membre lui-aussi du MEI, seront présents.