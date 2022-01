Y aura-t-il encore des champs de lavande en Drôme provençale dans les années qui viennent ?

Les huiles essentielles de certaines plantes à parfum dont la lavande et le lavandin pourraient être classées parmi les produits chimiques. Elles entreraient alors dans la réglementation européenne REACH et ne pourraient plus être utilisées dans les cosmétiques ou l'aromathérapie. C'est le principal débouché de la filière lavande et lavandin.

Le parc naturel régional des Baronnies provençales monte au créneau

Les instances du parc naturel régional des Baronnies provençales ont voté une motion de soutien aux acteurs de la filière lavandicole. Le parc met en avant l'aspect patrimonial de la culture de la lavande mais aussi l'aspect économique. La lavande fait vivre ceux qui la cultivent mais aussi les coopératives qui produisent l'huile essentielle et d'autres entreprises qui localement commercialisent ce produit.

Des molécules perturbateur endocrinien ?

La réglementation européenne souhaite mieux protéger le consommateur. Certaines des 600 molécules d'huile essentielle de lavande pourraient être des perturbateurs endocriniens ou pourraient être allergènes. C'est pour ça que la réglementation européenne souhaite mieux encadrer l'utilisation de ces produits. Les producteurs contestent cette analyse et expliquent que ça ne concerne que quelques molécules sur 600 et qu'au final l'huile essentielle de lavande ne fait courir aucun risque au consommateur.