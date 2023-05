Yann Arthus Bertrand inaugure à Caen un escape game consacré aux économies d'énergie

Trois pièces structurent cet escape game : la première est consacrée aux années 20, celles de l'arrivée de l'électricité et de l'avion dans les vie de Français, la seconde aux années 80, celles du tout consommation et du tout jetable et une dernière à l'année 2030 qui préfigure ce que devront être nos gestes au quotidien pour préserver la planète. Une idée que l'on doit à Marie-Julie Brillon, animatrice au SDEC : "on voulait changer de format dans cette Maison de l'énergie qui existe depuis 2006. On a eu différents outils jusqu'à présent et on voulait quelque chose d'assez immersif et de collaboratif. On a alors fait un petit tour de France pour voir ce qui existait déjà. Et on s'est arrêté sur la fondation Good Planet qui avait créé en 2020 Mission Énergie." Le format est alors repensé à partir de deux escape game pour n'en proposé qu'un seul, adapté au lieu. Après 200 000 euros d'investissement, le lieu accueille ses premiers visiteurs, comme Kadidia et Axelle, deux élèves du collège Nelson Mandela à Hérouville Saint-Clair : "c'était super intéressant, on a appris plein de choses, notamment sur l'impact de nos gestes au quotidien, comme l'achat de vêtements neufs." Avec la promesse d'en acheter moins, mais aussi de faire attention aux gestes du quotidien en limitant, par exemple, le nombre d'appareils en veille.

La pièce consacrée aux années 80 © Radio France - Philippe Thomas

"Tout ce qu'on fait maintenant n'aura d'utilité que dans 20 ans mais on doit le faire quand même"

Yann Arthus-Bertrand, fondateur de Good Planet : "C'est vrai que c'est un lieu qui est d'abord dédié aux écoles, mais ne faut pas se décharger sur les enfants de ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est nous qui devons changer et il ne faut pas attendre. C'est tout de suite. Je répète souvent qu'agir rend heureux, même si ce qu'on fait n'a pas l'air si important que ça, on doit le faire pour nous permettre d'accepter ce qui est en train d'arriver. Il faut savoir que tout ce qu'on fait maintenant n'aura d'utilité que dans 20 ans mais on doit le faire quand même. Est ce qu'on n'a pas la mission, le devoir pour nos enfants, les gens qu'on aime d'essayer de changer les choses ? C'est un énorme travail qui ne viendra pas d'en haut. L'homme politique n'est que le miroir de la société. Ce n'est pas un discours catastrophiste. on a tous la mission et le devoir de se battre, on essaye en tout cas."

Yann Arthus-Bertrand a inauguré l'escape game en présence des élues © Radio France - Philippe Thomas

L'escape game est situé quartier de la Folie-Couvrechef à Caen au sein de la maison de l'énergie, appartenant au SDEC, le service public de l'énergie du Calvados. Endroit réservé aux groupes. Toutes les visites de classes sont complètes jusqu'à la fin de l'année scolaire.