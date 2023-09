Yara à Montoir : "la pollution en toute impunité, ça suffit", un collectif lance pétition et manifestation

L'usine d'engrais Yara sur le port de Montoir-de-Bretagne, ses rejets hors norme dans l'air et dans les eaux, ses installations vieillissantes et non conformes

Il y a quasiment un an, le 14 octobre 2022, des associations, des riverains et de nombreux élus avaient manifesté devant la sous-préfecture de Saint-Nazaire pour exiger la mise aux normes de l'entreprise d'engrais Yara basée à Montoir. Depuis ? Rien. Malgré les mises en demeure et les nombreuses amendes, 500.000 euros pas plus tard qu'en juin, infligées par la préfecture, la multinationale n'a pas entamé la moindre rénovation dans cette usine de Montoir-de-Bretagne.

"1.200 tonnes de nitrate d'ammonium par jour, c'était 300 chez AZF"

Un collectif d'associations a donc décidé de monter la mobilisation d'un cran car "au-delà des rejets hors norme d'azote et de phosphore dans les eaux, au-delà des particules fines, Yara est le premier émetteur de la région Pays de la Loire, c'est aussi et surtout une bombe à retardement", explique la lanceuse d'alerte et présidente de l'AEDZRP, l'association dongeoise des zones à risques, Marie-Aline Le Clerc :

La mobilisation va passer une nouvelle fois par une manifestation, ce sera le samedi 14 octobre à 11 heures place de l'hôtel de ville à Saint-Nazaire ou encore avec une réunion publique le 26 septembre à 20h à l'Agora de Saint-Nazaire. Mais la grande nouveauté, c'est que cette fois la quinzaine d'associations engagées dans le collectif a bien l'intention d'alerter le grand public, "dernier espoir pour mettre la pression sur les pouvoirs publics" avec une pétition pour réclamer la suspension administrative de l'usine. La pétition va circuler en ligne mais aussi sur les marchés*, "ce sera l'occasion de sensibiliser les populations, qu'elles sachent ce qu'elles respirent et ce qu'elles risquent".*

la suspension administrative, ultime espoir

Il y a bien une procédure judiciaire en cours contre Yara lancée il y a plus de trois ans par la Direction régionale de l'environnement, la DREAL Les associations sont parties civiles mais l'enquête piétine. C'est pour cela que le collectif réclame désormais cette suspension administrative de l'usine. "Puisque les amendes et les astreintes ne changent rien, il faut monter d'un cran, la suspension permet de fermer l'usine tout en maintenant les salaires pour les ouvriers" explique le collectif.

Reste à convaincre le nouveau sous-préfet, ainsi que les élus locaux. "Beaucoup nous soutiennent mais restent dans le symbole et les paroles, on a besoin de voir les actes. Ils devaient porter plainte, on n'a rien vu. Cela veut-il dire que ce sont les industriels qui font les lois? Le jour où il y aura un accident en tous cas, ce sera trop tard" dénonce ainsi Philippe Dubacq de Vivre à Méan Penhoët.