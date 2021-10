Yonne : le premier site "espace naturel sensible" inauguré

Le tout premier "espace naturel sensible" de l'Yonne est inauguré ce lundi 18 octobre à Voutenay-sur-Cure, au lieu dit "La Côte de l'Etang". Un label qui reconnaît la rareté de la faune et la flore sur le site, et qui permet de faire la publicité de Voutenay-sur-Cure.

Le lieu-dit "La Côte de l'Etang", devient ce lundi 18 octobre le tout premier site de l'Yonne à obtenir le label "Espace Naturel Sensible", attribué par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.

Le site est officiellement devenu "Espace Naturel Sensible". Le président du Conseil Départemental, Patrick Gendraud, coupe le ruban © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Protéger la faune et la flore

Le site, grand de près de 50 hectares a une particularité : l'herbe qui y pousse est très rare, et le sol l'est encore plus. "Cette herbe elle pousse uniquement sur ce sol, qu'on appelle sol calcaire. Ce sol il est aride et très fin, l'eau s'y infiltre rapidement" explique Maxime Jouve, chargé de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.

"Et en plus ce sol est en voie d'extinction. Par exemple en Bourgogne, nous avons perdu près de 60% de cette surface. Nous devons la protéger" conclut-il.

Et c'est primordial car ce sol abrite plusieurs espèces menacées. "Des lézards, certains types de serpents et même des papillons" décrit Daniel Sirugue, Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.

Développer le tourisme

Didier Swiatkowski, maire de Voutenay-sur-Cure Copier

Une aubaine pour la ville de Voutenay-sur-Cure qui désire attirer plus de touristes. "Il y a un bon nombre d'éléments qui sont classés dans notre ville. Si nous rajoutons ce site, qui culmine au-dessus de la ville, cela ne peut-être que bénéfique" souligne le maire de Voutenay-sur-Cure, Didier Swiatkowski.

La Côte de l'Etang est le premier site labellisé, "mais pas le dernier" assure le Président du Conseil Départemental, Patrick Gendraud.