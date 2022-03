Youth for Climate : 30 personnes à la manifestation des jeunes pour le climat à Orléans

C'est une faible mobilisation pour une cause qu'ils jugent essentielle. 30 personnes se sont réunies ce vendredi après-midi place De Gaulle à Orléans à l'occasion de la journée de grève mondiale pour le climat. Une mobilisation par et pour les jeunes, lycéens, étudiants, jeunes professionnels. "Ce sont eux qui, d'abord, on commencé à se mobiliser sur ces thèmes du climat et de l'environnement", explique Sofian Mahbaz, porte-parole des Jeunes écologistes du Loiret et organisation de la manifestation.

Relancer la mobilisation à Orléans

L'appel à la mobilisation international est relayé en France par Youth for Climate et à Orléans par un ensemble d'associations et collectifs : les Jeunes écologistes du Loiret, les Jeunes communistes, les Jeunes socialistes, ainsi que l'association étudiante UNEF Orléans. "Pour une mobilisation éclair, je pense que notre plus grande fierté c'est d'avoir réussi à réunir autant d'organisations de jeunes en une seule manifestation", se félicite Jean, membre de l'UNEF. "On a posé la première pierre pour relancer le mouvement des grèves pour le climat à Orléans, peut-être à un rythme plus régulier."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Malgré l'envie d'agir, d'interpeller les politiques et de convaincre la population de se mobiliser, la manifestation était très peu suivie. A tel point que la marche prévue par les organisateurs a été annulée. "Je pense que chez beaucoup de jeunes, il y a un ras-le-bol", estime Jean. "Il y a une perte d'intérêt en la politique, face à l'inaction de nos dirigeants". Pour lui, les jeunes générations commencent donc à agir à leur échelle : "on le voit bien, de plus en plus de jeunes qui optent pour le véganisme etc. Ils se disent qu'ils vont d'abord changer leur mode de vie et que peut-être ça aura un impact plus large" .

à lire aussi Tours : 200 jeunes réunis ce vendredi dans une marche pour le climat

Manifester à défaut de voter

En cette période électorale, quelques semaine avant le premier tour de la présidentielle, il est bien sûr question de vote dans la manifestation. "A tous et toutes, jeunes ou moins jeunes, je lance cet appel : allez voter, faites entendre votre voix démocratique, parce que c'est tout ce qu'il vous reste", clame un représentant des Jeunes Insoumis.

Emilie et Lehna, elles, ne sont pas encore en âge de voter. Alors manifester est un moyen de faire entendre sa voix. "C'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'a pas un avis sur la question", affirme Lehna, élève de seconde à Orléans. "Si on ne se bouge pas, qui va le faire à notre place ? Parce que les générations se suivent mais rien ne change."