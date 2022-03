Youth for Climate : Anna, élève de Terminale très sollicitée depuis qu'elle a interpellé Emmanuel Macron à Pau

Anna Katarina-Topenot est une des seules à avoir réellement tenu tête au président de la République Emmanuel Macron lors de son passage à Pau (Pyrénées-Atlantiques), le 18 mars au palais Beaumont, pour un échange avec une douzaine de Palois sélectionnés par La République des Pyrénées et Sud Ouest Pau. Elle a 18 ans, est élève de Terminale, originaire de Nay, et elle fait partie du collectif "Youth for Climate". Depuis qu'elle a interpellé le chef de l'État, Anna est très sollicitée sur les réseaux sociaux. Ce vendredi elle était présente dans le cortège d'environ 300 manifestants ayant défilé pour le climat à Pau, à deux semaines de l'élection présidentielle. "Cécile Duflot a répondu à mes tweets, certains maires et députés m'ont suivie sur Twitter, j'ai été contactée par Médiapart... Franchement je m'attendais à une vague de haine mais les gens sont plutôt bienveillants", explique-t-elle, une semaine après sa rencontre avec le président-candidat.

Pas convaincue par la réponse d'Emmanuel Macron

La jeune femme n'a pas apprécié le ton du président de la République lorsqu'elle lui a fait remarquer que "1% des plus riches émettent 110 tonnes de CO2 par an et par personne contre 2 tonnes de CO2 recommandés par les accords de Paris, ce qui montre bien que cette pollution ne vient pas du citoyen lambda et qu'il faut prendre des mesures contre les grands groupes et contre les plus riches". "Il a été très paternaliste, très « jeune fille reste à ta place, mois je sais mieux... »", a-t-elle ressenti. Elle n'a pas non plus été convaincue par la réponse d'Emmanuel Macron : "aucune mesure ne va être prise pendant son futur quinquennat s'il est réélu, comme pendant son précédent quinquennat".

Le 18 mars, au palais Beaumont, Anna Katarina Topenot est une des seules à avoir bousculé le président de la République pendant son échange avec des Palois. Copier

C'est pour cela qu'elle manifestait ce vendredi, entourée en majorité de lycéens mais aussi de militants écologistes et de quelques élus, à l'image du maire de Billère Jean-Yves Lalanne. "On veut vraiment des actions contre les grands groupes ! Des mesures drastiques contre les plus riches, arrêter de « greenwashiser » c'est à dire de dire qu'ils sont écolos alors qu'ils ne le sont pas comme, pour ne pas les citer, Total !".