Youth For Climate passe à l'action dans les rues de Laval

Une vingtaine de membres du collectif Youth For Climate en Mayenne ont organisé vendredi, en pleine nuit, une action anti-publicité et un "light-off" dans les rues de Laval.

Laval, France

Après les marches pour le climat, le collectif Youth For Climate monte en intensité dans son militantisme. Vendredi dernier, entre 1h et 6h du matin, une vingtaine de citoyens ont organisé une action anti-publicité dans les rues de Laval. Ainsi, ces jeunes ont recouvert une trentaine de panneaux publicitaires avec des affiches avec différents slogans. Objectif : "dénoncer l'omniprésence de publicités dans l'espace public, qui constitue une pollution visuelle considérable et qui incite directement à la surconsommation" explique Youth For Climate.

Les membres de Youth For Climate ont collé leurs affiches sur certaines publicités dans les rues de Laval - Youth For Climate / DR

Dans le même temps, ces Mayennais ont organisé une opération "light-off". Les lumières de plusieurs enseignes ont donc été éteintes. Des enseignes qui ne respectent pas la loi. En effet, depuis le 1er juillet 2018, les magasins ont l’obligation d'éteindre leurs devantures entre 1h et 6h du matin justement. Une mesure inscrite dans un arrêté du 27 décembre 2018, dans le code de l'environnement.