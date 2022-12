Yvelines : la justice rejette un recours contre le nouveau centre d'entraînement du PSG

Le tribunal administratif de Versailles a rejeté un recours déposé par un riverain qui avait saisi la justice pour demander l'annulation de la construction du nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy.

Dans un communiqué, le tribunal rappelle que "deux permis de construire ont été délivrés" en 2019 par la commune de Poissy, "au nom de l'Etat, pour l'aménagement du Campus du Paris-Saint Germain".

17 terrains de foot et un stade de 5000 places

Ce campus sera "constitué d'un centre d'entraînement des joueurs professionnels du football masculin, d'un centre de formation et de préformation de la section football".

Le tribunal précise qu'il y aura aussi "un centre d'entraînement et de formation des professionnels du handball masculin, un bâtiment destiné au judo, une école de football et une école 'Rouge & Bleu' de la fondation Paris Saint-Germain, de 17 terrains de foot dont un couvert. et, enfin, d'un stade de 5.000 places".

La demande d'annulation du permis de construire rejetée

Un riverain avait demandé l'annulation des permis de construire de ce campus en citant notamment des problèmes au niveau de l'instruction du dossier, de l'enquête publique, des places de parking ou encore des autorisations de défrichement.

Le tribunal a rejeté en bloc sa demande. Le nouveau centre du PSG devrait coûter entre 250 et 300 millions d'euros. Le PSG espère l'ouvrir à l'été 2023.