Yvelines : les baigneurs sont de retour dans les étangs de Hollande

Des bouées, des ballons, des brassards autour des bras... Face à la chaleur dans le ciel des Yvelines, entre 300 et 500 personnes, des familles pour la plupart, ont pu se rafraîchir dans l'eau des étangs de Hollande samedi après-midi. Pourront-ils le faire la semaine prochaine ? La question se pose, après la prolifération de "cyanobactéries", surnommées "algues bleues", ces dernières années. La baignade avait même été interdite entre le 13 et le 22 juillet après les mesures de l'agence régionale de santé qui révélaient un taux de toxicité potentiellement dangereux pour la santé. Les activités nautiques et l'accès à la plage avaient en revanche été maintenus.

En cas de trop forte toxicité, "les humains peuvent avoir des rougeurs, des brûlures", précise Jacques Formenty, maire de Les Bréviaires en charge de la police du site, "et il faut bien faire attention aux petits animaux surtout, les chiens qui veulent boire l'eau peuvent avoir des diarrhées très violentes".

La propagation des toxines est d'ailleurs surveillée par l'Agence régionale de santé depuis 14 ans : "jusqu'à 2020, c'était un contrôle sur les cyanobactéries, dès qu'il y en avait, on fermait les plages. Depuis cette année, _l'ARS procède chaque semaine à des contrôles de toxicité_. Dès qu'il y a un danger, on ferme", poursuit le maire.

Une perte de 20 000 euros en 2021

Le développement de ces bactéries est notamment lié au réchauffement climatique et à la situation du bassin des étangs. "Il n'est pas alimenté par une rivière naturelle, les arrivées d'eau viennent simplement des précipitations", explique Thomas Gourlan, président de l'agglomération Rambouillet Territoires, "on sait qu'avec le réchauffement climatique, les précipitations sont un peu moins intenses et les chaleurs plus importantes et donc la cyanobactérie se développe plus rapidement".

Le dernier contrôle de l'ARS s'est déroulé vendredi, les responsables attendent lundi ou mardi pour savoir si la baignade pourra être autorisée la semaine prochaine. L'année dernière, elle avait été interdite pendant un mois et demi. Avec des tarifs à l'entrée de 5,20€ pour les adultes et 3€60 pour les enfants, la perte avait été estimée à 20 000 euros.