Zéro pesticide : le cimetière du Chambon-Feugerolles retrouve ses papillons

Après l'initiative du maire de Langouët en Bretagne, d'autres communes disent non aux produits phytosanitaires, comme au Chambon-Feugerolles où ils ont été bannis du cimetière.

Chambon-Feugerolles, France

Les pesticides ne sont plus les bienvenus dans les villes. Dans la Loire, au Chambon-Feugerolles, les services de la mairie n'utilisent plus de désherbants chimiques dans le cimetière depuis le début de l'année 2019. Un petit pas pour l'écologie pour montrer l'exemple aux citoyens.

Des petits panneaux sont installés à l'entrée du cimetière pour indiquer aux visiteurs que c'est une zone sans pesticides. Ils sont invités à adopter de nouveaux réflexes, comme l'explique Jennifer Bonjour, adjointe à la mairie en charge du cimetière : "Il faut utiliser des produits qui ne sont pas toxiques mais aussi ramasser les mauvaises herbes à la main".

Des panneaux explicatifs ont aussi été installés © Radio France - Margaux Caroff

Pour les visiteurs, ce n'est pas une interdiction formelle mais simplement une sensibilisation. Et déjà cette démarche a conquit Michel Gertner le gardien du cimetière. Depuis l'abandon des produits phytosanitaires en début d'année il a constaté un changement : "On voit des papillons, des escargots, des limaces alors qu'on ne les voyait plus."

Dans le cimetière aussi des nouvelles bennes de tri sélectif ont été installées, ainsi qu'un récupérateur d'eau de pluie.