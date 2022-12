ZFE à Strasbourg : la zone à faibles émissions de l’Eurométropole en sept questions

Lancée le 1er janvier 2022, la zone à faibles émissions de Strasbourg est un large périmètre où la circulation et le stationnement des véhicules les plus polluants sont interdits, de façon progressive. Après une année de mise en oeuvre théorique, puisqu’ aucune sanction n’était prise , on passe à la pratique à compter du 1er janvier 2023. France Bleu Alsace vous explique comment ça marche.

Où s’applique la ZFE ?

La ZFE s’applique dans les 33 communes et sur l'ensemble des axes de l'Eurométropole, ainsi que la M35 et la M351 sur leur partie urbaine. Seuls les axes de contournement de l’agglomération strasbourgeoise y échappent (en rouge sur la carte ci-dessous).

Le périmètre de la zone à faibles émissions à Strasbourg. - Eurométropole

Elle fonctionne tout le temps, 7j/7 et 24h/24. Tous les véhicules à moteur, à deux, trois ou quatre roues qui vont emprunter ces routes devront avoir sur leur pare brise une vignette Crit'air à jour.

Qui est concerné ?

L’objectif des ZFE est de faire reculer la pollution atmosphérique liée aux moteurs de nos voitures et camions. Maladies cardio-respiratoires ou cérébrales, cancers… la mauvaise qualité de l’air provoquerait en moyenne “500 décès prématurés par an dans l’Eurométropole” selon un calcul de la Société européenne de cardiologie, en 2019, cité par l’Eurométropole .

La Zone à faibles émissions va donc exclure graduellement les véhicules les plus polluants. Plusieurs catégories ont été créées et à chaque catégorie, sa vignette. Les premiers visés à partir de janvier 23 :

Ceux qui circulent sans vignette (véhicules de plus de 25 ans) ou avec une vignette Crit’air 5.

(véhicules de plus de 25 ans) ou avec une vignette Crit’air 5. Les Crit’air 5 , ce sont les voitures et les utilitaires légers immatriculés pour la première fois entre 1997 et 2000. Les deux roues à moteurs ne sont pas encore concernés.

, ce sont les voitures et les utilitaires légers immatriculés pour la première fois entre 1997 et 2000. Les deux roues à moteurs ne sont pas encore concernés. Les Crit’air 4 sont théoriquement interdits au 1er janvier 2023, mais seulement dans la phase pédagogique, sans sanction (on verra le calendrier des prochaines phases plus loin dans cet article).

La vignette se commande en ligne, sur le site du ministère de la transition écologique. Elle coûte 3,70 euros. Et attention aux arnaques par mail ou SMS.

Quelles sont les exceptions ?

Certains véhicules et services ont droit à des dérogations :

Dérogations permanentes pour les services de police, de secours, de l’armée… ou encore les porteurs de la carte de stationnement handicapés.

pour les services de police, de secours, de l’armée… ou encore les porteurs de la carte de stationnement handicapés. Dérogations pour trois ans maximum, accordées sur demande et pour des motifs très divers : camions de déménageurs, balayeuses, camping-cars, véhicules de maraîchers, d’associations d’utilité publique ou voitures de collection…

En 2023, l’Eurométropole lance aussi un Pass ZFE. Il permet aux visiteurs occasionnels théoriquement exclus d’obtenir un droit d’accès pour 24 heures et ce, 24 fois dans l’année. Il ne s'applique qu'aux détenteurs de Crit'air 5. Le pass s’obtient aussi sur la plateforme de dérogation .

Et les conducteurs de passage, touristes, visiteurs français ou étrangers ? Il n’y a pas d’exception, y compris pour les automobilistes allemands et transfrontaliers. Il faut impérativement une vignette, et la bonne. De toute façon, à terme tous les Français devront avoir une Crit'air puisque les ZFE vont se multiplier.

A quelles aides puis-je avoir droit ?

Pour les particuliers, il existe tout un panel d’aides locales et nationales, cumulables mais qui peuvent dépendre de vos revenus. En 2021, l'Eurométropole a annoncé qu'elle allait consacrer 50 millions d'euros sur deux ans à ces dispositifs.

L’ aide à la conversion pour remplacer un véhicule polluant (quatre, trois ou deux roues) par un autre plus propre : jusqu'à 3.500 euros par foyer.

pour remplacer un véhicule polluant (quatre, trois ou deux roues) par un autre plus propre : jusqu'à 3.500 euros par foyer. L’ aide au rétrofit pour convertir un moteur thermique en moteur gaz ou électrique : jusqu'à 2 500 euros.

pour convertir un moteur thermique en moteur gaz ou électrique : jusqu'à 2 500 euros. Il existe aussi un compte mobilité pour ceux qui veulent passer aux “mobilités douces” : vélo, transports en commun, autopartage… Et à la clé, jusqu’à 2.000 euros.

Les détenteurs des véhicules les plus polluants étant souvent les ménages les plus modestes, l'agglomération a promis de revoir le barème des aides courant 2023. Pour l'instant, 74% des ménages de l'agglo y sont éligibles.

Toutes ces aides sont réservées aux habitants de l’Eurométropole, mais aussi il y a aussi les aides d’Etat. Voici ce qui existe à ce stade :

Le bonus écologique pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf (jusqu’à 7.000 euros),

pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique neuf (jusqu’à 7.000 euros), La prime à la conversion (1.000 euros de plus pour les habitants des ZFE).

(1.000 euros de plus pour les habitants des ZFE). Et le prêt à taux zéro , lancé au 1er janvier 2023 pour l’achat d'un véhicule peu polluant, là aussi dans les ZFE.

Au final, à quoi avez-vous droit ? Pour s’y retrouver, le plus simple est de contacter l’agence pour le climat, par internet , ou par téléphone (03 69 24 82 82), pour exposer son cas. En un an. 2.500 automobilistes sont venus demander conseil.

Les professionnels aussi bénéficient d’aides similaires, en fonction de leur chiffre d’affaires, du nombre de salariés… A cela s'ajoutent un dispositif de la région Grand Est et les aides de l’Etat.

Je roule sans la bonne vignette… qu’est-ce que je risque ?

Des radars anti-pollution dans les zones à faible émission ? Le gouvernement promet les contrôles automatisés au second semestre… 2024. D’ici là, seuls des contrôles de police classiques auront lieu pour les véhicules en circulation ou en stationnement. La sanction si je n’ai pas la bonne vignette : 68 euros pour les véhicules légers.

Des contrôles pédagogiques des vignettes Crit'air près d'Avignon. © Maxppp - Bruno SOUILLARD

Et la suite ?

Chaque 1er janvier, jusqu’en 2025, puis théoriquement en 2028, un nouveau cran sera serré dans la mise en œuvre des restrictions. Mais chaque nouvelle étape commence par une phase d’un an de pédagogie et de préparation, avant la verbalisation.

Ainsi, au 1er janvier 2023, les vignettes Crit’Air 4 sont théoriquement interdites dans la ZFE, mais il n’y aura pas d’amende avant janvier 2024. Ces vignettes marrons sont pour les voitures diesel immatriculées entre 2001 et 2005 et les deux roues à moteur (juin 2000 à juin 2004).

Et ainsi de suite jusqu'en 2028 où seules les vignettes Crit’air 1 et les vignettes vertes seront acceptées : plus aucun diesel, les voitures essences immatriculées à partir de 2011, les électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à hydrogène.

Les différentes vignettes Crit'air. © Visactu

Où sont les autres ZFE en France ?

Onze métropoles de France ont déjà mis en place une ZFE. Dans le Grand Est, celle de Reims est en place depuis septembre 2021, mais il y a aussi Rouen, Lyon, Avignon ou Paris. Aujourd’hui en ordre dispersé, ces zones doivent se généraliser au 31 décembre 2024 dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants de France métropolitaine.

Les ZFE en France. © Visactu

Les zones à faibles émissions sont aussi contestées : par des associations de motards ou d'automobilistes et par des partis comme le Rassemblement national. Une proposition de loi pour les supprimer a été déposée en septembre par la députée RN de la Marne Anne-Sophie Frigout . Elle sera examinée le 12 janvier à l'Assemblée nationale.

