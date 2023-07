ZFE à Toulouse : il n'y aura pas d'interdiction en janvier 2024 pour les crit'Air 3

L'épineux sujet de la ZFE (zone à faibles émissions) dans les plus grandes villes de France connaît un tournant ce lundi avec le rapport remis par Jean-Luc Moudenc, président divers droite de Toulouse Métropole, et Anne-Marie Jean, élue écologiste de la Métropole de Strasbourg. Le maire de Toulouse et Président de la Métropole annonce qu'il va suspendre l'interdiction des véhicules crit'Air 3 qui devait entrer en vigueur en janvier 2024.

Le gouvernement a annoncé un assouplissement des ZFE

"Pour les crit'Air 4 et 5, on ne change rien" annonce Jean-Luc Moudenc ce lundi soir devant la presse toulousaine. Le maire de la Ville annonce toutefois que les véhicules disposants d'une vignette 3 vont pouvoir circuler à Toulouse en 2024. "Nous allons continuer à faire vivre la ZFE, par contre, la situation d'amélioration (de la qualité de l'air NDLR) est de nature a nous dispenser de l'interdiction des Crit'Air 3", affirme le maire avant d'ajouter, "une agglomération qui au cours des trois dernières années, ou a trois reprises lors des cinq dernières années, est en dessous des seuils règlementaires, n'est pas obligée d'activer les interdictions". Un changement qui sera soumis au vote lors du prochain conseil de la Métropole.

En revanche, si le niveau de pollution de l'air dans les grandes métropoles est en baisse selon certains indicateurs, il conviendrait, pour Jean-Luc Moudenc et Anne-Marie Jean, de la métropole de Strasbourg, co-auteurs du rapport sur les ZFE présenté ce lundi au Ministre de la transition écologique, de ne pas aller plus loin dans les interdictions de circuler à l'intérieur du périmètre des ZFE. Le maire de Toulouse insiste, "nous allons continuer à inciter les toulousains à changer leurs véhicules".

Dix propositions

Parmi les 25 propositions formulées par les élus pour une application de la ZFE "aménagée" ou "assouplie", voici les dix principales :