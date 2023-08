ZFE à Toulouse : un collectif demande la levée de l'interdiction pour les motos

Pour le collectif de clubs d'usagers de la route Interclub ZFE 31 , les motos Crit'Air 4 et 5 devraient pouvoir circuler dans le centre-ville de Toulouse, comme c'est le cas pour d'autres zones à faibles émissions : Nice, Saint-Etienne ou Reims notamment. Elle a fait valoir ses arguments auprès de Dominique Faure, la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité (ancienne maire de Saint-Orens de Gameville) ce lundi.

"Elle est tout à fait en phase avec ça, j'ignorais d'ailleurs qu'elle avait son propre permis moto", explique Agnès Grillou, la secrétaire d'Interclub ZFE 31. La ministre a promis au collectif un nouveau rendez-vous d'ici un peu plus d'un mois.

Un mode de déplacement "propre"

Pour Agnès Grillou, ce mode de transport est compatible avec les enjeux environnementaux et la qualité de l'air, c'est même un mode de déplacement "propre" : "Il n'y a pas de moteur diesel aujourd'hui. La moto représente 2% des déplacements quotidiens à l'échelle nationale, et l'inter-files nous permet de ne pas stationner dans les embouteillages."

Qu'en pensent les motards toulousains justement ? Antoine lui habite le centre-ville et travaille dans le secteur Basso Combo. "J'ai changé parce que ma voiture ne rentrait pas dans les bons Crit'Air. Les règles mises en place sont effectives et je pense que c'est une bonne chose, on s'est adaptés et c'est bien comme ça."

Cédric lui roule sans vignette. "L'écologie je suis pour mais je ne vois pas de contre-indication à autoriser les motos dans Toulouse. On purge le centre-ville de tous les véhicules et les commerçants en pâtissent." On le rappelle : sans la bonne vignette ou sans vignette du tout, vous risquez une amende de 68 à 135 euros !