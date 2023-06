ZFE de Rouen : "Il faut aider les conducteurs qui doivent changer de voiture", lance le député Gérard Leseul

Les conditions de mise en place de la ZFE dans la métropole rouennaise s'assouplissent grâce à une amélioration de la qualité de l'air. Pour la première fois depuis 2017, le niveau de pollution est passé sous le seuil des normes européennes dans la métropole.

D'après Gérard Leseul, ce bon résultat est "en partie dû à [la mise en place de la Zone à Faible Emission] mais c'est aussi lié à des questions météorologiques, climatologiques, et une plus faible mobilité constatée. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu des mesures prises, il y aurait sans doute eu davantage de pollution, notamment des pollutions qui sont visées par les ZFE, c'est-à-dire les oxydes d'azote notamment et les particules fines." Le député de la Seine-Maritime, qui a travaillé sur le sujet dans le cadre de missions flashs, rappelle que c'est une mesure qui a été mise en place et imposée par l'Etat.

Le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol estime que Rouen peut encore éviter de se voir imposer par l'Etat d'exclure les Crit'Air 3 de la ZFE au 1er janvier 2025. Gérard Leseul estime qu'il "a raison de fixer ce cap-là, car on voit bien le drame que serait l''interdiction des Crit'Air 3 qui représentent quasiment entre 1/4 et 1/3 des voitures, ce serait socialement extrêmement compliqué. Il faut tout faire pour anticiper un peu l'application pour réduire bien sûr les émissions liées aux véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les Crit'Air 5 et les Crit'Air 4 pour permettre leur éloignement à travers des transports collectifs pour éviter d'interdire des Crit'Air 3. Mais c'est une décision de l'Etat, ce n'est pas une décision de la métropole", précise-t-il.

Pour Gérard Leseul, les règles d'assouplissement qui ont été décidées ce lundi, vont le bon sens. "Il y a deux choses. Il y a l'amélioration de l'air, c'est une évidence pour éviter les décès annuels. Il y a aussi la dimension sociale qui n'échappe pas aux citoyens, à mes concitoyens de la cinquième circonscription, qui habitent en-dehors de la zone. Mais ils ont la volonté, le besoin, la nécessité parfois de venir occasionnellement dans la métropole.

Ils ne veulent pas être coincés par une interdiction définitive, donc tout assouplissement va dans le bon sens. Je l'avais d'ailleurs proposé dans mon rapport que j'ai remis au Parlement au mois d'octobre, d'avoir une libre circulation 24 fois par an, c'est-à-dire en gros deux fois par mois, pour permettre quelle que soit la qualité du véhicule, que personne ne se sente exclu de cette circulation."

Le gouvernement "trop silencieux" pour le député

Gérard Leseul, qui n'a pas voté la loi Climat et Résilience, "en veut un peu au gouvernement parce qu'il devrait prendre la parole sur les ZFE. La loi est une loi nationale. Il faut aider les conducteurs qui vont changer de voiture, recentrer les aides, avoir un fonds d'aide à l'amorçage pour permettre d'engager les dépenses. Mais il faut aussi que l'Etat aide davantage les collectivités locales, les collectivités rurales n'ont pas d'aides, certains départements non plus. C'est le cas de l'Eure. Il faut que l'Etat soit cohérent pour que la population comprenne."

