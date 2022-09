ZFE : le président de la métropole de Rouen répond aux auditeurs de France Bleu Normandie

C'est la grosse nouveauté de la rentrée : depuis le 1er septembre, les véhicules particuliers avec des vignettes Crit'Air 4 et 5, ainsi que les véhicules non classés, ne peuvent plus circuler dans treize communes de l'agglomération rouennaise. Cette zone à faibles émissions (ZFE) concerne aussi bien les habitants de la métropole que les automobilistes de passage, et provoque toujours beaucoup de réactions. Pour répondre aux questions des auditeurs, Nicolas Mayer-Rossignol était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin.

Pourquoi maintenant ?

La critique revient souvent et elle est partagée par plusieurs élus locaux : pourquoi avoir choisi cette date du premier septembre 2022 pour étendre cette ZFE aux particuliers ? Ne pouvait-on pas attendre afin de laisser aux automobilistes le temps de s'organiser ? "Personne n'a envie d'emmerder les gens, mais ma responsabilité est d'abord d'appliquer la loi", déclare ce lundi Nicolas Mayer-Rossignol, qui assure "dérouler le calendrier" prévu par la loi.

Par ailleurs, étendre cette ZFE au 1er septembre permet, selon le président de la métropole, de proposer une période de pédagogie : lors d’éventuels contrôles, l’information des automobilistes sera privilégiée jusqu'au premier mars 2023. Par la suite, les verbalisations pourront aller de 68 € pour les véhicules légers à 135 € pour les poids lourds.

Autre raison invoquée par Nicolas Mayer-Rossignol pour appliquer cette mesure dès le 1er septembre 2022 : cette ZFE est assortie d'une obligation de résultat, au risque d'être étendue encore une fois. "Si la ZFE n'a pas assez d'impact sur la pollution, alors la loi impose et inclut les vignettes Crit'Air 3 dans la ZFE au plus tard au 1er janvier 2025", explique le président de la métropole.

Répondant à la question d'Eva en direct sur France Bleu Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol poursuit : "Si nous faisons la ZFE trop tard, en réalité, on fait l'autruche et on se fait rattraper par la patrouille avec des mesures beaucoup plus fortes." Alors qu'Eva s'interroge également sur l'inflation et sur le timing de cette ZFE, le maire de Rouen s'interroge : "Je comprends très bien, ce n'est pas facile pour les ménages les plus modestes de changer de voiture. Mais est-ce que ce sera mieux dans six mois, ou dans douze mois ?"

Pourquoi cibler les voitures ?

Autre question, qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux : pour réduire la pollution dans la métropole, pourquoi imposer à des automobilistes de changer de voiture plutôt que de cibler les industriels ? Réponse de Nicolas Mayer-Rossignol : "La loi ne concerne pas le CO2, elle concerne les oxydes d'azote, les NOx, et les particules fines. Et selon une étude d'Atmo : le transport routier contribue à plus de 55% pour ces polluants-là. La loi concerne cette pollution-là et donc on ne peut pas généraliser à tous les polluants."

Le maire de Rouen rappelle que 500 décès par an sont liés à la pollution sur le territoire de la métropole.

Combien de véhicules concernés ?

C'est une question de Pascale, de Rouen : combien de véhicules sont concernés par l'extension de la ZFE au premier septembre ? Là ce sont les chiffres fournis par l'Etat : 19 700 voitures et 3 000 véhicules utilitaires légers ont une vignette Crit'Air 4, soit 6,7 % des véhicules immatriculés sur le territoire de la métropole. Le Crit’Air 5 concerne 4 350 voitures et 1 000 utilitaires (1,6 % des véhicules). Les véhicules non classés représentent 7 200 voitures et 1 100 utilitaires (2,5 % des véhicules).

Comment bénéficier des aides ?

Pour changer de véhicule ou pour acheter un vélo, plusieurs aides ont été mises en place. La Métropole débloque ainsi 40 millions d'euros à destination des habitants. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, un simulateur est disponible sur le site Internet de la Métropole. Par ailleurs, cette aide est cumulable (avec un plafond fixé à 80% du prix du nouveau véhicule) avec l'aide à la conversion mise en place par l'Etat et celle mise en place par le département de la Seine-Maritime.

Pour répondre à Christelle qui s'inquiète des différents sons de cloche qu'elle peut entendre à propos de ces aides, Nicolas Mayer-Rossignol assure : "En cas de doute, le plus simple c'est d'écrire à la Métropole." Les aides sont en effet versées sous condition de ressources, en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de parts fiscales, avec un plafond pour les aides de la Métropole à 20 000 euros par part fiscale. Par exemple, Christelle, avec son compagnon, a un revenu fiscal de référence de 32 000 euros. "J'ai fait deux simulations pour un véhicule à 20 000 euros, explique-t-elle. On me propose 11 500 euros d'aides pour un véhicule neuf, 6 500 euros pour de l'occasion."

A propos des aides, Nicolas Mayer-Rossignol regrette, au passage, le manque d'engagement de certains acteurs publics : "Juridiquement, je ne peux pas étendre les aides de la Métropole au-delà de la métropole. Les aides de l'Etat sont relativement faibles, entre 1 000 et 2 000 euros. C'est une de mes critiques : on a fait une loi très 'bâton' et la 'carotte' est très faible au niveau national. Le département de la Seine-Maritime, et je l'en remercie, a mis en place un régime d'aide pour les Seinomarins. Mais dans l'Eure, à ce jour, le département et la région, sur les trains, n'ont rien fait. Ce n'est pas une attaque politique, mais je crois qu'il y a des représentants politiques dans l'Eure qui font partie de la majorité, y compris du gouvernement. Je leur dis poliment : ce serait d'intérêt général qu'ils mettent en place les aides qui vont avec cette loi."

Comment vont faire les automobilistes de passage ?

La ZFE s'applique à quiconque circule dans les treize communes concernées dans la métropole. Soit aussi bien les locaux que les automobilistes de passage, ou même ceux qui ne viennent qu'occasionnellement à Rouen. Au téléphone, Béatrice, 77 ans, qui habite près des Grandes-Ventes s'inquiète : avec son mari, elle se rend régulièrement à l'hôpital, avec une voiture qui ne rentre plus dans la ZFE.

"Il faut qu'on puisse trouver les moyens pour que les gens puissent aller le plus facilement au CHU, admet Nicolas Mayer-Rossignol. C'est pour cela que nous avons développé les transports en commun, avec par exemple le T4."

Plus tôt, répondant à Pascale, le président de la Métropole déclarait : "Je ne connais pas un policier en France qui mettrait une amende à quelqu'un qui viendrait au CHU dans une situation d'urgence." Nicolas Mayer-Rossignol insiste également sur les exemptions qui sont appliquées aujourd'hui, notamment pour les personnes en situation en handicap, comme Typhaine qui a également appelé France Bleu Normandie ce lundi matin.

Pour aller plus loin, toutes les informations sur la zone à faibles émissions sont à retrouver sur le site Internet de la Métropole Rouen Normandie : www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite