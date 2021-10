Zone à faible émission : l'Eurométropole de Strasbourg triple les aides pour changer de véhicule

Le projet définitif de zone à faible émission, qui prévoit d'exclure progressivement les véhicules les plus polluants de l'Eurométropole de Strasbourg, a été présenté ce vendredi. Le calendrier est confirmé, les aides pour les particuliers et les entreprises seront plus importantes que prévu.

L'Eurométropole de Strasbourg a présenté ce vendredi son projet définitif de zone à faible émission (ZFE), qui prévoit d'exclure de façon progressive dans l'agglomération, les véhicules les plus polluants. C'est une obligation prévue par la loi "climat et résilience" pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, même si l'Eurométropole a prévu d'aller plus loin en interdisant dès 2028 tous les véhicules diesel.

les différentes vignettes Crit'air © Radio France - Emilie Pou

Le calendrier sur les vignettes Crit'Air est confirmé

Le calendrier a d'ailleurs été confirmé. Les véhicules Crit'Air 5 seront interdits dès janvier 2023, et ainsi de suite jusqu'en 2028, date à laquelle aucun véhicule diesel ne pourra plus circuler dans l'Eurométropole de Strasbourg. Les maires ont tout de même obtenu une concession symbolique. Ceux qui le souhaitent ne seront pas obligés d'intégrer cette disposition tout de suite. Ils auront jusqu'en 2027 pour le faire, après de nouvelles élections municipales.

le dossier définitif de la ZFE a été présenté par la présidente et les vice-présidents de l'Eurométropole © Radio France - Emilie Pou

50 millions d'euros d'aide sur deux ans

Le seul vrai changement concerne les aides qui seront proposées aux particuliers et aux entreprises, pour ceux qui devront changer de véhicule ou de mode de transport. L'Eurométropole a décidé de tripler les montants, par rapport à ce qui était prévu au départ. L'enveloppe est désormais de 50 millions d'euros sur les deux prochaines années.

3 500 euros en moyenne

"C'est ce qui est remonté des consultations que nous avons mené ces derniers mois" explique ainsi Pia Imbs, la présidente de la collectivité. "Nous passons ainsi en moyenne d'une enveloppe de 1 000 euros à 3 500 euros. A cela, il faut ajouter les aides de l'Etat, qui ne sont pas assez connues".

L'idée n'est pas forcément d'acheter un nouveau véhicule

Les aides seront graduées selon le revenu fiscal de référence. Pour en bénéficier, il faudra d'abord passer par l'agence du climat qui donnera un "conseil en mobilité", selon la situation de chacun. Ce sera un préalable obligatoire. "L'idée première n'est pas forcément d'acheter un nouveau véhicule" selon Danielle Dambach, maire de Schiltigheim, et présidente de cette agence. " On va d'abord regarder si il ne faut pas changer de mode de fonctionnement, comme faire du co-voiturage, ou combiner le train et le vélo. Et si, vraiment, il faut changer de véhicule, on fera le point sur les aides à disposition".

Il y aura des dérogations possibles pour les entreprises

Des aides seront possibles aussi pour les entreprises et des dérogations seront accordées pour ceux qui ne pourraient pas trouver des véhicules ou des utilitaires plus propres, car certains n'existent tout simplement pas sur le marché.