Zone à Faible Emission (ZFE) : ce qui ne change pas à Marseille

97% des Marseillais respirent un air pollué dangereux pour leur santé. Pour tenter de diminuer la pollution, une zone à faible émission (ZFE) est mise en place à Marseille depuis septembre 2022. A l'intérieur de ce périmètre de 20 km2, les voitures de Crit'air 5 ou plus n'ont plus le droit de circuler, une restriction qui ne s'applique pas aux deux-roues. En cas de non-respect, l'amende s'élève de 68 à 135€.

Ce lundi, le comité de concertation, présidé par le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, a rendu un rapport au ministère de la transition écologique en proposant d'assouplir certaines conditions de ZFE, mais la ville de Marseille n'est pas concerné et le calendrier initial sera appliqué. Dès 2024, les véhicules de Crit'air 4 et plus seront interdits à la circulation dans la ZFE, et cela concernera les voitures de Crit'air 3 et plus dès 2025.

L'objectif est de "ne pas limiter le volume de trafic mais chercher à ce que le trafic émette moins. Il faut travailler à l'amélioration de la qualité de l'air" assure Damien Piga, directeur de l'innovation chez AtmoSud, l'observatoire de la qualité de l'air en région PACA.

Malgré le ressenti d'un air pollué, la plupart des automobilistes rejettent la ZFE à Marseille, comme 86 % des Français selon un sondage du Sénat. "Il faut tenir compte de la réalité des choses, et de la capacité qu'ont les usagers à se déplacer car les transports en commun ne répondent pas à l'intégralité des besoins à Marseille et il faut tenir compte de la capacité financière ou pas qu'auront les usagers à changer de voiture pour s'adapter aux nouvelles règles mises en place", résume Frédéric, qui roule en hybride, de crit'air 1.

La pollution à particules fines provoque chaque année de la mort de 40 000 personnes selon des données de santé publique France. A Marseille, le trafic routier est responsable d'un tiers des émissions d'oxyde d'azote. Le trafic maritime est le premier émetteur de ce polluant, à 49%. Pourtant, il n'est pas concerné par des restrictions, et ne fait pas partie de la ZFE.