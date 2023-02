Zone à Faibles Émissions : à cinq mois de l'entrée en vigueur, les habitants de la Métropole sceptiques

C'est une obligation pour les grands centres urbains, instaurée par la loi Climat et Résilience : l'instauration d'une Zone à Faibles Émissions pour lutter contre la pollution due aux transports, et en particulier aux voitures individuelles. Le principe est simple : pour pouvoir circuler dans les communes concernées, les véhicules devront présenter une vignette Crit'Air d'un niveau suffisant (5 étant le plus mauvais).

Une consultation citoyenne pour recueillir les remarques

A partir du 1er juillet, sur les 13 communes concernées de la Métropole grenobloise, seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'Air 4 ou moins seront autorisés à circuler. Puis à partir du 1er janvier 2024, ce sera Crit'Air 3 ou moins. Puis enfin Crit'Air 2 ou 1 à partir du 1er janvier 2025.

Pour connaitre le sentiment du public face à cette mesure nouvelle, la Métropole de Grenoble a lancé en octobre et novembre 2022 une consultation citoyenne. Cinq questions étaient notamment posées aux participants spontanés. Ces restrictions doivent-elles être permanents ? Quelles dérogations pourraient être instaurées ? Doit-on exempter certaines routes ? Comment accompagner les conducteurs ? Les deux-roues doivent-ils être concernés ?

Une ZFE permanente ?

Sur le premier sujet, les trois quarts des répondants (qui ont eux-mêmes fait la démarche de participer) préfèreraient que cette mesure ne soit pas permanentes. Qu'elle ne s'applique par exemple pas les week-ends, ou encore la nuit en l'absence de transports en commun.

Quelles dérogations ?

Pour ce qui est dérogations, les propositions se portent sur les petits rouleurs, ceux qui utilisent peu leur voiture. Autres dérogations suggérées : lorsqu'il s'agit de se rendre aux urgences, ou pour des déplacements médicaux réguliers (comme des séances de chimiothérapie par exemple), ou encore pour les personnes à mobilité réduite.

Exempter les routes stratégiques ?

Pour ce qui est d'exempter certains axes, la question est moins tranchée. Un consensus se forme autour de la proposition d'exclure les routes menant aux massifs de ce dispositif, pour ne pas enclaver un peu plus ceux qui y vivent et ne pas entraver le tourisme. Autres axes qui pourraient être exclus : les voies rapides urbaines comme la rocade, pour éviter notamment à ceux qui contournent Grenoble de ne pas avoir à chercher un contournement plus large encore et nettement moins pratique. Cette exemption là n'est validée que par une petite majorité de répondants.

Comment accompagner les conducteurs ?

Se pose ensuite la question de l'accompagnement des conducteurs pénalisés. Un quart des répondants demandent des aides au changement de véhicule, un quart aussi des aides à changer des modes de transport, en réduisant le coût des transports en commun par exemple. Les deux tiers des participants réclament enfin de transformer tout le système de mobilité, en rendant les transports en commun plus efficaces, plus rapides, plus fréquents, et en sécurisant les trajets à vélo.

Faut-il inclure les deux-roues ?

Reste la question des deux roues. Les trois quarts des répondants estiment que la ZFE devrait aussi les concerner, et non pas seulement les voitures. Les raisons avancées sont notamment une question d'équité entre les usagers de véhicules à moteur, la pollution sonore, et l'inutilité des deux-roues pour transporter des outils ou autres objets indispensables.

Des habitants désemparés face au changement qui s'annonce

Le système de la ZFE, dans sa version la plus brute, cristallise donc de nombreuses critiques. Il faut dire que parmi les répondants, 8 sur 10 ne s'estiment pas prêts pour les changements qu'il implique. Un tiers ne savent pas comment ils vont devoir s'y prendre. Parmi les autres, une majorité prévoient de continuer à utiliser leur véhicule banni de la Métropole… au risque de prendre une amende !