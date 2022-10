Zone à faibles émissions : les voitures polluantes interdites à Tours et Joué-lès-Tours d'ici 2025 ?

Les agglomérations de plus de 150.000 habitants devront d'ici 2025 mettre en place des Zones à faible émission (ZFE) afin de réduire la pollution de l'air, responsable de plus de 40.000 décès par an selon l'Insee. Tours et sa métropole sont donc concernées. A ce titre, le maire écologiste de Tours Emmanuel Denis ainsi que Frédéric Augis, président de Tours Métropole, ont participé ce mercredi 25 octobre au premier comité de suivi gouvernemental, sous l'égide du ministère de la Transition écologique. Le maire de Tours revient sur cette réunion.

Comment va se traduire cette ZFE à Tours ?

Nous n'avons pas encore défini précisément les contours du périmètre. Le cœur de Tours et une grande partie de la ville seront concernés. Et puis vraisemblablement aussi le centre de Joué-lès-Tours. Est-ce que le périmètre sera plus étendu ? On n'en est pas encore dans ce détail de définition. On commence seulement à aborder le sujet.

L'idée, concrètement, est de bannir certains véhicules jugés trop polluants ?

Comme vous le savez, il y a six vignettes Crit'air qui vont de zéro pour les véhicules électriques à cinq pour les véhicules les plus polluants. Donc en fonction de ce qui nous sera demandé, de notre volonté aussi, il y aura un certain nombre de véhicules - probablement ceux qui auront des vignettes de quatre ou cinq pour commencer - qui seront bannis. Ensuite, les conditions sont à préciser : est-ce que ce sera seulement en période de pollution atmosphérique ? Ou bien en permanence ? A certaines heures de la journée ? C'était un peu l'objet de cette réunion, ça a permis de nous donner quelques éléments pour la réalisation de cette ZFE sur la ville et sur la Métropole.

On a tous en tête ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes, c'est ce qu'il ne faut pas reproduire - Emmanuel Denis

Ces décisions seront-elles politiquement réalisables quand on sait que Tours n'est pas représentée au sein des vice-présidences de la Métropole, dirigée par Frédéric Augis ?

C'est un sujet de santé publique. Le ministre l'a rappelé, la pollution de l'air représente 47.000 décès prématurés chaque année. Donc sur des sujets comme cela, il n'y a pas de divergences politiques. On trouvera le moyen de travailler ensemble. La grande difficulté de cette mesure là, c'est plutôt de ne pas créer d'inégalités. Puisque ça sous-entend pour certains des changements de véhicules. Il faut donc qu'on ait des aides fortes de l'Etat pour permettre à tout le monde de pouvoir s'équiper en véhicules propres. C'est vraiment ça le sujet.

Justement, ces nouvelles restrictions viseront des populations situées en périphérie pour qui la voiture est une nécessité, une population qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans une voiture électrique. N'est-ce pas la double peine ?

On peut le voir comme ça. La finalité de ce projet est bonne puisqu'elle a vocation à réduire la pollution sur la métropole et ça, tout le monde en bénéficiera, aussi bien les habitants que ceux qui viennent pour travailler. Après, il faut absolument qu'on ait des aides de l'Etat suffisantes pour ne pas créer des nouvelles disparités. On a tous en tête ce qui s'est passé au moment des gilets jaunes et c'est ce qu'il ne faut pas reproduire. Je pense que le ministre et le gouvernement ont bien compris le message qui a été passé par les nombreux élus locaux présents.

Le gouvernement annonce une surprime de 1 .000 €, en plus des 7. 000 € accordés aux foyers les plus modestes pour l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce suffisant quand on sait qu'un véhicule coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros ?

Non, ce n'est pas suffisant. C'est un premier geste mais il faudra aller plus loin d'ici 2025. Ca passe par le changement de véhicule quand on ne peut pas se passer d'une voiture, mais ça passe aussi par les alternatives à la voiture lorsque c'est possible. On a, ici à Tours, un réseau ferré avec une étoile ferroviaire extrêmement dense. Il faut mettre le paquet financièrement pour qu'on puisse capitaliser sur cette étoile ferroviaire intéressante. Tout est complémentaire. Ce qu'il faut, c'est qu'en 2025, chacun puisse avoir accès à une mobilité propre. Et pour cela, on ne pourra pas s'exonérer de l'aide massive de l'Etat. Bien sûr chacun doit dans sa collectivité faire sa part du travail. C'est vraiment une des raisons et une des conditions nécessaires pour que ces aides puissent fonctionner et apporter le bénéfice sur la qualité de l'air et sur la santé publique.