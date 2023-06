Zone de Chamarge à Die : Alain Matheron défend un "projet pour répondre à un besoin territorial"

L'invité de la rédaction de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi 19 juin était Alain Matheron, président de la communauté de communes du Diois. Soutenu par l'association des maires de la Drôme, il appelle à manifester à Chamarges, terre agricole future zone d'activité occupée plusieurs dimanche de suite par des opposants à la "bétonisation".

Pourquoi vous manifestez ce lundi soir ? La dernière phase de travaux a débuté vendredi...

Pour que ceux qu'on n'entend pas d'habitude, qui font le travail de fond, ceux qui cherchent à développer notre territoire, puissent s'exprimer. Aujourd'hui on a surtout des expressions contre cette fin de travaux, notre souhait c'est d'entendre les gens qui sont pour un développement de ce secteur.

Vous avez l'impression que c'est une opposition minoritaire qui fait plus de bruit ?

Le terme "opposition" déjà est contestable. Sur le plan politique des collectivités locales il n'y en a aucune. Les Les travaux de la zone de Chamarges, c'est un projet qui a été voté à la majorité absolue par le conseil communautaire. On est sur des mouvements contestataires qui ne sont pas des oppositions politiques.

Vous avez peur de la formation d'une ZAD ?

Je pense que c'est incomparable, là on est sur quatre ou cinq hectares d'aménagement pour faire venir des entreprises locales. Ce n'est pas un appel d'air pour faire venir de grosses entreprises, de la logistique, ou ce genre de choses. Donc ce n'est pas de la peur, c'est plutôt l'expression d'un énervement face au non-respect de la démocratie locale. Dans nos zones rurales, très peu denses, quand les élus s'expriment ça fait énormément de monde, les communes représentent 480 élus, c'est déjà extrêmement participatif.

Sur le fond, vos opposants dénoncent une bétonisation, est-ce qu'il y a vraiment une demande d'entreprises ?

On a un certain nombre d'artisans qui attendent. On est déjà obligé de faire des tris, de choisir avec une certain nombre de critères. Les zones artisanales de notre communauté de communes ont été positionnées et dimensionnées suite à une étude, ce n'est pas une lubie d'élus, c'est pour répondre à un besoin territorial. D'ailleurs tout ce qu'on a fait est plein, ou presque, avec beaucoup d'entreprises qui se relocalisent loin du tissu urbain pour éviter des délocalisations à l'étranger.

On cite une entreprise importante qui aurait retiré son projet de s'installer dans la zone... Léa Nature, vous confirmez ?

Oui, l'entreprise Léa Nature est entrée au capital de Nateva, déjà implantée à Die. Elle voulait développer l'activité, mais a renoncé, la société ne voulait pas être associée à ce "combat".